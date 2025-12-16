Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму во вторник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/gde-v-krymu-vo-vtornik-proydut-dozhdi-1151678264.html
Где в Крыму во вторник пройдут дожди
Где в Крыму во вторник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Где в Крыму во вторник пройдут дожди
Во вторник в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T00:01
2025-12-16T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110182/71/1101827130_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_d2a2311b68b095ffdb7d11bb959bcbd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +5...+7 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11.В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 градусов, днем от +7 до +10.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров окажут +3...+4 градуса, днем +8...+10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251214/kholodnyy-front-so-snegom-protiv-antitsiklona-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1151617428.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110182/71/1101827130_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_c0755a6992d75515ee0ea37be55ac394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму во вторник пройдут дожди

В Крыму во вторник до +10 градусов и местами дожди и туман

00:01 16.12.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в горах -1…-3, днем +5…+10 градусов, в горах около нуля", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +5...+7 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11.
В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 градусов, днем от +7 до +10.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров окажут +3...+4 градуса, днем +8...+10.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тучи над морем
14 декабря, 20:32Радио "Спутник в Крыму"
Холодный фронт со снегом против антициклона: погода в Крыму на неделю
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму во вторник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 16 декабря
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
22:12Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
21:52ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
21:32В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
21:09Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
20:56В Севастополе подешевели мясо и овощи
20:42Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
20:23Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
Лента новостейМолния