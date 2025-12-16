https://crimea.ria.ru/20251216/gde-v-krymu-vo-vtornik-proydut-dozhdi-1151678264.html

Где в Крыму во вторник пройдут дожди

Во вторник в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T00:01

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110182/71/1101827130_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_d2a2311b68b095ffdb7d11bb959bcbd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +5...+7 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11.В Ялте и Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Ночью температура воздуха составит от +2 до +5 градусов, днем от +7 до +10.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров окажут +3...+4 градуса, днем +8...+10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

