https://crimea.ria.ru/20251217/chto-pokazalo-reshenie-verkhovnogo-suda-rf-po-delu-dolinoy-1151733672.html

Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"

Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной" - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Что показало решение Верховного суда РФ по "делу Долиной"

Принятое по "делу Долиной" решение Верховного суда России, ставшее прецедентом, имеет государственную важность, поскольку речь идет о репутации судебной системы РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T12:21

2025-12-17T12:21

2025-12-17T13:27

радио "спутник в крыму"

лариса долина

мнения

верховный суд россии

закон и право

общество

станислав корякин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/91083/67/910836770_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a7fe678636fb0dfca732094d52b7f997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Принятое по "делу Долиной" решение Верховного суда России, ставшее прецедентом, имеет государственную важность, поскольку речь идет о репутации судебной системы в стране. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Общественной палаты РФ от Севастополя, политический консультант Станислав Корякин.16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье собственником купленной у Ларисы Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. По словам Корякина, "дело Долиной" стало очень резонансным и продолжает таким оставаться прежде всего потому, что вопрос чистоты сделок купли – продажи в целом и недвижимости в частности - волнует практически каждого россиянина.Но именно тот факт, что одной из сторон спора выступила публичная фигура, известная россиянам по другой своей деятельности – творчеству, и стал причиной столь громкого скандала и, как следствие, прецедента в Верховном суде России, отметил он."Это важный момент. Потому что такого рода схемы, когда квартира продается, а потом требуют вернуть деньги назад и так далее, были еще до "дела Долиной". Просто оно (дело – ред.) бомбануло именно потому, что фигура такая", – добавил Корякин.Такого масштаба разбирательства не проходят бесследно не только для судебной практики, но и для других сфер жизни, и "произошедшее уже сказывается на рынке недвижимости", указал Корякин."Это сказывается на самих сделках продажи вторичной недвижимости. Рынок почувствовал уже на себе приостановку каких-то сделок, пока все не разрешится", – уточнил он.Но главное, по словам Корякина, это то, как решение Верховного суда РФ отразится на доверии в стране к судебной системе в целом, отметил Корякин.Но теперь очень важно, "какая потом пойдет правоприменительная практика", подчеркнул представитель Общественной палаты России."Потому что, как я уже сказал, эта ситуация не единственная, и насколько такая правоприменительная практика будет системной – вот это уже будем наблюдать в развитии", – резюмировал он.В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. В народе такие прецеденты уже окрестили "схемой Долиной". На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.Утром в среду в пресс-службе ВС РФ сообщили, что три коллегии суда – по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам – уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью, в который войдет и принятое накануне решение по "делу Долиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обезопасить сделки с недвижимостью для покупателей – юрист Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, мнения, верховный суд россии, закон и право, общество, станислав корякин