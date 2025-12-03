https://crimea.ria.ru/20251203/kak-arendovat-ili-kupit-zhile-i-ne-popast-v-skhemu-moshennikov--advokat-1151380668.html
Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
СИМФФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новым объектом мошеннических схем стало арендованное жилье. "Эффект Долиной" коснулся Калининграда, где пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть условия договора и вернулась жить в квартиру. Как не допустить подобного, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" адвокат Екатерина Денисова.Оспаривание сделок было и раньше, говорит специалист. "Случаи с мошенничеством, особенно с недвижимостью, в том числе с пенсионерами, пожилыми людьми – эта проблема была всегда. Просто сейчас она получила такой резонанс благодаря "делу Долиной", и решению суда, который встал не на сторону покупателя, а на сторону продавца", – отметила собеседница.По мнению адвоката, пенсионеры и пожилые люди всегда находятся в зоне риска к оспариванию сделок ввиду своего возраста."…В данном возрасте очень часто возникают заболевания психической и нервной системы. Зачастую это – деменция и болезнь Альцгеймера", – разъяснила Денисова.Адвокат советует при заключении сделок с возрастными людьми удостоверится в отсутствии у них данных заболеваний по заключению врача и официальной справке. Пока это имеет рекомендательный характер, отметила собеседница, но в данное время в Государственной Думе России идут обсуждения о внесении такого изменения в законодательство, чтобы обезопасить и покупателя, и продавца.Важным моментом при сделках с недвижимостью также является понятие добросовестности.По словам юриста, в случае добросовестности покупателя у суда есть возможность оставить квартиру за ним, либо при изъятии квартиры этот статус позволит получить компенсацию."Всегда всем советую обращаться к юристам при проверке недвижимости, чтобы в последующем у вас был весь пакет документов, подтверждающий вашу добросовестность", – подчеркнула адвокат.Общий срок исковой давности по сделкам с недвижимостью, по информации Денисовой, – максимум 10 лет."Но сейчас, насколько мне известно, идут обсуждения для внесения как раз-таки срока, который будет непоколебим. И в случае, если даже будут установлены материалами уголовного дела какие-то нарушения в части совершения преступлений – этот срок позволит сохранить недвижимость при любых обстоятельствах и сделку будет не оспорить", – уточнила она.
екатерина денисова, аренда жилья, жилье, совет эксперта, новости крыма, риелтор, общество
Как купить или арендовать жилье и не попасть в схему мошенников – советы адвоката
СИМФФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым
. Новым объектом мошеннических схем стало арендованное жилье. "Эффект Долиной" коснулся Калининграда, где пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть условия договора и вернулась жить в квартиру. Как не допустить подобного, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
адвокат Екатерина Денисова.
Оспаривание сделок было и раньше, говорит специалист. "Случаи с мошенничеством, особенно с недвижимостью, в том числе с пенсионерами, пожилыми людьми – эта проблема была всегда. Просто сейчас она получила такой резонанс благодаря "делу Долиной", и решению суда, который встал не на сторону покупателя, а на сторону продавца", – отметила собеседница.
По мнению адвоката, пенсионеры и пожилые люди всегда находятся в зоне риска к оспариванию сделок ввиду своего возраста.
"…В данном возрасте очень часто возникают заболевания психической и нервной системы. Зачастую это – деменция и болезнь Альцгеймера", – разъяснила Денисова.
Адвокат советует при заключении сделок с возрастными людьми удостоверится в отсутствии у них данных заболеваний по заключению врача и официальной справке. Пока это имеет рекомендательный характер, отметила собеседница, но в данное время в Государственной Думе России идут обсуждения о внесении такого изменения в законодательство, чтобы обезопасить и покупателя, и продавца.
Важным моментом при сделках с недвижимостью также является понятие добросовестности.
"Добросовестный покупатель по Гражданскому кодексу – это тот покупатель, который проверил объект недвижимости перед покупкой максимально, насколько это возможно, в том числе... по всем открытым реестрам и по всем другим пунктам, по которым сделка может быть оспорена", – пояснила Екатерина Денисова.
По словам юриста, в случае добросовестности покупателя у суда есть возможность оставить квартиру за ним, либо при изъятии квартиры этот статус позволит получить компенсацию.
"Всегда всем советую обращаться к юристам при проверке недвижимости, чтобы в последующем у вас был весь пакет документов, подтверждающий вашу добросовестность", – подчеркнула адвокат.
Общий срок исковой давности по сделкам с недвижимостью, по информации Денисовой, – максимум 10 лет.
"Но сейчас, насколько мне известно, идут обсуждения для внесения как раз-таки срока, который будет непоколебим. И в случае, если даже будут установлены материалами уголовного дела какие-то нарушения в части совершения преступлений – этот срок позволит сохранить недвижимость при любых обстоятельствах и сделку будет не оспорить", – уточнила она.
