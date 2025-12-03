https://crimea.ria.ru/20251203/kak-arendovat-ili-kupit-zhile-i-ne-popast-v-skhemu-moshennikov--advokat-1151380668.html

Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат

Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат - РИА Новости Крым, 03.12.2025

Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат

Новым объектом мошеннических схем стало арендованное жилье. "Эффект Долиной" коснулся Калининграда, где пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть... РИА Новости Крым, 03.12.2025

2025-12-03T22:05

2025-12-03T22:05

2025-12-03T22:05

радио "спутник в крыму"

екатерина денисова

аренда жилья

жилье

совет эксперта

новости крыма

риелтор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/03/1117630362_0:412:2907:2047_1920x0_80_0_0_43357f5aab5caec298ce884f9408057f.jpg

СИМФФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Новым объектом мошеннических схем стало арендованное жилье. "Эффект Долиной" коснулся Калининграда, где пенсионерка сдала жилье, а затем решила переиграть условия договора и вернулась жить в квартиру. Как не допустить подобного, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" адвокат Екатерина Денисова.Оспаривание сделок было и раньше, говорит специалист. "Случаи с мошенничеством, особенно с недвижимостью, в том числе с пенсионерами, пожилыми людьми – эта проблема была всегда. Просто сейчас она получила такой резонанс благодаря "делу Долиной", и решению суда, который встал не на сторону покупателя, а на сторону продавца", – отметила собеседница.По мнению адвоката, пенсионеры и пожилые люди всегда находятся в зоне риска к оспариванию сделок ввиду своего возраста."…В данном возрасте очень часто возникают заболевания психической и нервной системы. Зачастую это – деменция и болезнь Альцгеймера", – разъяснила Денисова.Адвокат советует при заключении сделок с возрастными людьми удостоверится в отсутствии у них данных заболеваний по заключению врача и официальной справке. Пока это имеет рекомендательный характер, отметила собеседница, но в данное время в Государственной Думе России идут обсуждения о внесении такого изменения в законодательство, чтобы обезопасить и покупателя, и продавца.Важным моментом при сделках с недвижимостью также является понятие добросовестности.По словам юриста, в случае добросовестности покупателя у суда есть возможность оставить квартиру за ним, либо при изъятии квартиры этот статус позволит получить компенсацию."Всегда всем советую обращаться к юристам при проверке недвижимости, чтобы в последующем у вас был весь пакет документов, подтверждающий вашу добросовестность", – подчеркнула адвокат.Общий срок исковой давности по сделкам с недвижимостью, по информации Денисовой, – максимум 10 лет."Но сейчас, насколько мне известно, идут обсуждения для внесения как раз-таки срока, который будет непоколебим. И в случае, если даже будут установлены материалами уголовного дела какие-то нарушения в части совершения преступлений – этот срок позволит сохранить недвижимость при любых обстоятельствах и сделку будет не оспорить", – уточнила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина денисова, аренда жилья, жилье, совет эксперта, новости крыма, риелтор, общество