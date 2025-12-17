Рейтинг@Mail.ru
В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
Счетная палата Крыма рекомендовала властям республики создать информационную систему автоматической подачи заявлений на оздоровление детей и формирования... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T13:31
2025-12-17T13:31
сергей додонов
детский отдых
дети
оздоровление детей в крыму
счетная палата крыма
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Счетная палата Крыма рекомендовала властям республики создать информационную систему автоматической подачи заявлений на оздоровление детей и формирования соответствующей очередности. Такая платформа может появиться уже в следующем году. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов.По словам Додонова, Министерство образования, науки и молодежи Крыма готово к формированию соответствующего техзадания. Также создание платформы обсуждается с Министерством внутренней политики, информации и связи."На мой взгляд, в 2026 году такая платформа может появиться, и на нескольких муниципалитетах можно отработать ее эффективность", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей додонов, детский отдых, дети, оздоровление детей в крыму, счетная палата крыма, крым, новости крыма
В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых

В Крыму планируют создать систему автоматической подачи заявок на оздоровление детей

13:31 17.12.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь
Детский оздоровительный лагерь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Счетная палата Крыма рекомендовала властям республики создать информационную систему автоматической подачи заявлений на оздоровление детей и формирования соответствующей очередности. Такая платформа может появиться уже в следующем году. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов.
"Наша рекомендация была направлена на то, чтобы создать информационную систему автоматической подачи заявлений и формирования очередности на оздоровление детей. Сейчас у нас эта работа осуществляется не могу сказать, что плохо, но не системно. Подача заявлений осуществляется только в ручном режиме и только через управления образования", - сказал руководитель ведомства.
По словам Додонова, Министерство образования, науки и молодежи Крыма готово к формированию соответствующего техзадания. Также создание платформы обсуждается с Министерством внутренней политики, информации и связи.
"На мой взгляд, в 2026 году такая платформа может появиться, и на нескольких муниципалитетах можно отработать ее эффективность", - добавил он.
Приложение Госуслуги на экране - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
27 ноября, 08:38
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
 
