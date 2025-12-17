https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-sozdadut-internet-platformu-dlya-podachi-zayavok-na-detskiy-otdykh-1151736464.html
В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Счетная палата Крыма рекомендовала властям республики создать информационную систему автоматической подачи заявлений на оздоровление детей и формирования соответствующей очередности. Такая платформа может появиться уже в следующем году. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель контрольно-счетного органа Сергей Додонов.По словам Додонова, Министерство образования, науки и молодежи Крыма готово к формированию соответствующего техзадания. Также создание платформы обсуждается с Министерством внутренней политики, информации и связи."На мой взгляд, в 2026 году такая платформа может появиться, и на нескольких муниципалитетах можно отработать ее эффективность", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
