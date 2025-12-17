https://crimea.ria.ru/20251217/reyd-v-sevastopole-zakryt-1151728275.html

Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 17.12.2025

В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов, рейд закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов, рейд закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

