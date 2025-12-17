Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов, рейд закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e7c20833fdb77f80fa5a7a327b7645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов, рейд закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт

10:57 17.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов, рейд закрыт. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
