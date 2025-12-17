https://crimea.ria.ru/20251217/v-feodosii-seme-s-rebenkom-invalidom-ne-vydayut-zhile-1151735946.html

В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье

В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье

Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.По данным ведомства, в социальных сетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.По данному факту следователи главки СК России по Крыму начали проверку.Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сирота 10 лет не может получить жильеТрещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в СимферополеВ Крыму сирота семь лет не может получить жилье

