В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.По данным ведомства, в социальных сетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.По данному факту следователи главки СК России по Крыму начали проверку.Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
ск рф (следственный комитет российской федерации), феодосия, закон и право, многодетная семья, крым, александр бастрыкин
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье – Бастрыкин затребовал доклад
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
По данным ведомства, в социальных сетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.
По данному факту следователи главки СК России по Крыму начали проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – отметили в Следкоме.
Ранее сообщалось
, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
