Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/v-feodosii-seme-s-rebenkom-invalidom-ne-vydayut-zhile-1151735946.html
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T13:10
2025-12-17T13:10
ск рф (следственный комитет российской федерации)
феодосия
закон и право
многодетная семья
крым
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.По данным ведомства, в социальных сетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.По данному факту следователи главки СК России по Крыму начали проверку.Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сирота 10 лет не может получить жильеТрещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в СимферополеВ Крыму сирота семь лет не может получить жилье
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e6845946d125b9d51c47b136797a4be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), феодосия, закон и право, многодетная семья, крым, александр бастрыкин
В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье

В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье – Бастрыкин затребовал доклад

13:10 17.12.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи из Феодосии, воспитывающей ребенка-инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
По данным ведомства, в социальных сетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых – 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.
По данному факту следователи главки СК России по Крыму начали проверку.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – отметили в Следкоме.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
В Крыму сирота семь лет не может получить жилье
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ФеодосияЗакон и правоМногодетная семьяКрымАлександр Бастрыкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
15:05Армия России двукратно превосходит ВСУ по применению дронов – Минобороны
14:58Белоусов оценил эффективность ПВО России при отражении атак Киева
14:52Более 400 тысяч человек в этом году подписали контракт с Минобороны
14:49Путин отметил участие военных КНДР в разминировании Курской области
14:44Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
14:25НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
14:24Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
14:19Будем работать: Путин сделал заявление о "Буревестнике" и "Посейдоне"
14:18Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
14:11Ядерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - Путин
14:05Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
13:59"Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года – Путин
13:54Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
13:51Заявление Лукашенко о Крыме очень значимо именно сейчас – мнение
13:40В Севастополе завершили благоустройство набережной в Андреевке
13:31В Крыму создадут интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых
13:26Вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках
13:14Армия РФ зачищает населенные пункты Донбасса от украинских боевиков
13:10В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье
Лента новостейМолния