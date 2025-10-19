https://crimea.ria.ru/20251019/v-krymu-sirota-sem-let-ne-mozhet-poluchit-zhile-1150295973.html

В Крыму сирота семь лет не может получить жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Жительница Керчи, которая в несовершенном возрасте осталась без попечения родителей, семь лет не может получить положенное ей по закону жилье. О нарушении своих жилищных прав она сообщила в информационный центр СК России.По данному обращению Следком по Крыму и Севастополю организовал процессуальную проверку. Доложить о промежуточных результатах и принятом по итогам решении поручил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин."Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства",, - отмечается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жильеВ Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного домаВ Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам

