В Крыму чиновницу осудили за халатность при покупке квартир сиротам

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму осудили начальницу управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкой за халатность при приобретении жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Ранее было установлено, что, обладая в силу должности правом приобретать недвижимое имущество от имени органа местного самоуправления, женщина заключила договоры купли-продажи квартир, которые предназначались лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по завышенной стоимости, отметили в прокуратуре.В августе Следком Крыма заявлял о завершении расследования уголовного дела в отношении должностного лица администрации Джанкоя, которая обвиняется в халатности при закупке квартир для детей-сирот. Тогда ведомство сообщало, что от лица управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности его начальница заключила контракт на покупку двух квартир на сумму более 7,7 млн. По данным СК, чиновница приобрела квартиры по ценам, существенно превышающим реальную рыночную стоимость, причинив ущерб бюджету Крым на более чем 2,4 млн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

