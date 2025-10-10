Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома - РИА Новости Крым, 10.10.2025
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
Жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства... РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.Жители неоднократно обращались в профильные ведомства, но безрезультатно. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома

В Севастополе жильцы добились ремонта многоквартирного дома спустя 70 лет

14:15 10.10.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Севастополе спустя 70 лет капитально отремонтировали многоквартирный дом
В Севастополе спустя 70 лет капитально отремонтировали многоквартирный дом
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

"Более 70 лет капитальный ремонт здания 1938 года постройки не проводился, в результате чего в помещениях образовалась сырость и плесень", - сказано в сообщении.

Жители неоднократно обращались в профильные ведомства, но безрезультатно. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"В ходе организованного в рамках расследуемого уголовного дела межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления и управляющей компанией в кратчайшие сроки произведен качественный и надежный ремонт здания. Осуществлен монтаж кровли и оштукатурены стены, чем устранены течи и дальнейшее образование плесени", - отметили в СК.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.
