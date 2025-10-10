https://crimea.ria.ru/20251010/v-sevastopole-zhiltsy-70-let-dobivalis-remonta-mnogokvartirnogo-doma-1150104183.html
В Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.Жители неоднократно обращались в профильные ведомства, но безрезультатно. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеМногоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК
