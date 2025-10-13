https://crimea.ria.ru/20251013/v-krymu-sirota-s-dvumya-detmi-godami-ne-mozhet-poluchit-zhile-1150150196.html

В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье

2025-10-13T12:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.С заявлением о нарушении жилищных прав в Следком обратилась жительница Ялты, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей.В результате заявительница с двумя детьми вынуждены проживать у родственников.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

