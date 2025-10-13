https://crimea.ria.ru/20251013/v-krymu-sirota-s-dvumya-detmi-godami-ne-mozhet-poluchit-zhile-1150150196.html
В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома
2025-10-13T12:13
2025-10-13T12:13
2025-10-13T12:07
крым
ялта
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
жилье в крыму
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354035_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd6c5137963427f1d066430d674066e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.С заявлением о нарушении жилищных прав в Следком обратилась жительница Ялты, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей.В результате заявительница с двумя детьми вынуждены проживать у родственников.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354035_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_251accdc9b008c93d0316928b1e0b6fd.jpg
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сироты в Крыму