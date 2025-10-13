Рейтинг@Mail.ru
В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье - РИА Новости Крым, 13.10.2025
В Крыму сирота с двумя детьми годами не может получить жилье
Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РИА Новости Крым, 13.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.С заявлением о нарушении жилищных прав в Следком обратилась жительница Ялты, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей.В результате заявительница с двумя детьми вынуждены проживать у родственников.Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Сирота из Крыма несколько лет не может получить положенное ей по закону жилье. Женщина с двумя детьми вынуждены проживать у родственников. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.
С заявлением о нарушении жилищных прав в Следком обратилась жительница Ялты, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей.
"В 2023 году заявительница включена в специализированную очередь. Однако, несмотря на наличие судебного решения, права женщины не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы власти результатов не принесли", – сказано в сообщении.
В результате заявительница с двумя детьми вынуждены проживать у родственников.
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.
