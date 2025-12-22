https://crimea.ria.ru/20251222/tramp-vystupit-s-zayavleniem--1151865666.html

Трамп выступит с заявлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости.Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида."Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке", – добавили в публикации.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении ВенесуэлыТрамп обратился к нации – главноеТрамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"

