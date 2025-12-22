Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступит с заявлением - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Трамп выступит с заявлением
Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T07:17
2025-12-22T07:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости.Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида."Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке", – добавили в публикации.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении ВенесуэлыТрамп обратился к нации – главноеТрамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
Трамп выступит с заявлением

Трамп вместе с военными сделает заявление на необъявленную тему

07:17 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости.
"Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.)", – сказано в сообщении.
Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида.
"Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке", – добавили в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении Венесуэлы
Трамп обратился к нации – главное
Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
 
