https://crimea.ria.ru/20251222/tramp-vystupit-s-zayavleniem--1151865666.html
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Трамп выступит с заявлением
Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T07:17
2025-12-22T07:17
2025-12-22T07:17
дональд трамп
сша
новости
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_bba68afdd7c209f2875a0206cf1f370c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости.Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида."Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке", – добавили в публикации.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ призвал Трампа не допустить роковой ошибки в отношении ВенесуэлыТрамп обратился к нации – главноеТрамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_51:0:962:683_1920x0_80_0_0_66c7cac811b09632c8f737780e4c4259.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, новости, в мире, политика
Трамп выступит с заявлением
Трамп вместе с военными сделает заявление на необъявленную тему
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости.
"Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.)", – сказано в сообщении.
Тема предстоящего заявления не сообщается. Но уточняется, что президент США будет находиться в это время не в Белом доме, а в Палм-Бич в штате Флорида.
"Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке", – добавили в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности войны Соединенных Штатов с Венесуэлой
, а также о намерениях продолжать захватывать венесуэльские танкеры. Американский лидер призвал все авиакомпании
считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: