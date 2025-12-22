Рейтинг@Mail.ru
Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей
Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей
Крымские археологи мечтают об изменениях в российском законодательстве, касающихся использования гражданами металлоискателей. Такое пожелание они выразили в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T08:58
2025-12-22T08:58
мнения
раскопки
археология в крыму
археология
анастасия стоянова
вадим майко
история
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские археологи мечтают об изменениях в российском законодательстве, касающихся использования гражданами металлоискателей. Такое пожелание они выразили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей

Археологи предлагают пересмотреть закон об использовании металлоискателей

08:58 22.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские археологи мечтают об изменениях в российском законодательстве, касающихся использования гражданами металлоискателей. Такое пожелание они выразили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Сейчас большая проблема – металлопоиск, потому что он легализован, нет ограничений на продажу металлоискателей. Для обывателя это такой вид досуга – пойти и походить по полям с металлоискателем. Что он на этих полях собирает, никому неизвестно, но очевидно, что он выбирает металл", – рассказала старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, руководитель благотворительного фонда "Наследие тысячелетий" Анастасия Стоянова.
По ее словам, в Крыму – перекрестке цивилизаций – на учете не стоят множество памятников, поселения на распашке. Это могут быть античные или средневековые неизученные городища, поселения золотоордынского времени.
"Мы, ученые, возможно, о них не знаем, либо знаем, но у нас не доходят руки, чтобы их исследовать. Они располагаются на полях. И те люди, которые ходят с металлоискателями по этим полям, выбирая оттуда металл, прежде всего монеты, нарушают культурный слой", – сказала специалист.
При этом эти люди ложно полагают, уточнила спикер, что они делают добро, потому что археологи в те края, где они ищут, никогда не доберутся. И в настоящее время опасность крымской археологии представляют не ранее активно действовавшие "черные копатели", а именно металлоискатели:
"Это не те грабители, которые с лопатами склепы копают, а это вот те самые люди с металлопоясами, которые "прозванивают" поверхность. У них звенит на какой-нибудь металл, и они начинают ковырять эту урну, тем самым ее разрушая", – рассказала ученая.
В свою очередь директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко отметил, что эта проблема не только крымская.

"Мы в этом году присутствовали на археологическом съезде в Красноярске. В резолюции съезда было записано, что мы не можем запретить металлопоиск и не можем запретить продажу металлоискателей, никак не можем сделать лицензированной продажу найденного. Хотя, мне кажется, что это нужно, можно и не так сложно сделать. Запретить выставлять награбленные находки на различных сайтах с целью их продажи можно, нужно и будет, как мне кажется, сделано", – убежден директор Института археологии РАН.

