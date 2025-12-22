https://crimea.ria.ru/20251222/lyudi-s-metalloiskatelyami-predstavlyayut-opasnost-dlya-krymskikh-drevnostey-1151712112.html

Люди с металлоискателями представляют опасность для крымских древностей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымские археологи мечтают об изменениях в российском законодательстве, касающихся использования гражданами металлоискателей. Такое пожелание они выразили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, в Крыму – перекрестке цивилизаций – на учете не стоят множество памятников, поселения на распашке. Это могут быть античные или средневековые неизученные городища, поселения золотоордынского времени."Мы, ученые, возможно, о них не знаем, либо знаем, но у нас не доходят руки, чтобы их исследовать. Они располагаются на полях. И те люди, которые ходят с металлоискателями по этим полям, выбирая оттуда металл, прежде всего монеты, нарушают культурный слой", – сказала специалист.При этом эти люди ложно полагают, уточнила спикер, что они делают добро, потому что археологи в те края, где они ищут, никогда не доберутся. И в настоящее время опасность крымской археологии представляют не ранее активно действовавшие "черные копатели", а именно металлоискатели:"Это не те грабители, которые с лопатами склепы копают, а это вот те самые люди с металлопоясами, которые "прозванивают" поверхность. У них звенит на какой-нибудь металл, и они начинают ковырять эту урну, тем самым ее разрушая", – рассказала ученая.В свою очередь директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко отметил, что эта проблема не только крымская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд вынес приговор "черному копателю" за разграбление ХерсонесаВ Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма

