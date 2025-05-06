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В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога
В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога - РИА Новости Крым, 06.05.2025
В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога
В Севастополе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в проведении нелегальных раскопок на территории Херсонеса Таврического. Об этом заявили в УФСБ России РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T14:06
2025-05-06T14:06
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
историко-археологический парк "херсонес таврический"
севастополь
новости севастополя
крым
закон и право
раскопки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в проведении нелегальных раскопок на территории Херсонеса Таврического. Об этом заявили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в декабре 2024 года мужчина с помощью металлоискателя и прочего оборудования искал и добывал исторические артефакты в районе мыса Фиолент.При обыске жилья подозреваемого оперативники нашли коллекцию найденных предметов, включая монеты различных эпох – от античного периода до 20 века.Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье "Незаконное изъятие археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств". Черному археологу грозит до шести лет тюрьмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, историко-археологический парк "херсонес таврический", севастополь, новости севастополя, крым, закон и право, раскопки, видео
В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога

В Севастополе возбуждено уголовное дело за незаконные раскопки в Херсонесе Таврическом

14:06 06.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в проведении нелегальных раскопок на территории Херсонеса Таврического. Об этом заявили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в декабре 2024 года мужчина с помощью металлоискателя и прочего оборудования искал и добывал исторические артефакты в районе мыса Фиолент.
"В результате преступных действий был частично уничтожен культурный слой объекта культурного наследия, причинен ущерб в виде затрат на проведение археологических полевых работы на общую сумму 280 тысяч рублей", – уточняют в ведомстве.
При обыске жилья подозреваемого оперативники нашли коллекцию найденных предметов, включая монеты различных эпох – от античного периода до 20 века.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье "Незаконное изъятие археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств". Черному археологу грозит до шести лет тюрьмы.
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УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"СевастопольНовости СевастополяКрымЗакон и правоРаскопки
 
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