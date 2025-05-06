https://crimea.ria.ru/20250506/v-sevastopole-zaderzhali-raskhischavshego-khersones-chernogo-arkheologa-1146241921.html

В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога

В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога - РИА Новости Крым, 06.05.2025

В Севастополе задержали расхищавшего Херсонес черного археолога

В Севастополе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в проведении нелегальных раскопок на территории Херсонеса Таврического. Об этом заявили в УФСБ России РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T14:06

2025-05-06T14:06

2025-05-06T14:06

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

историко-археологический парк "херсонес таврический"

севастополь

новости севастополя

крым

закон и право

раскопки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/06/1146241792_0:607:960:1147_1920x0_80_0_0_f64fe5cd190b950b2190a391a9f71043.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в проведении нелегальных раскопок на территории Херсонеса Таврического. Об этом заявили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в декабре 2024 года мужчина с помощью металлоискателя и прочего оборудования искал и добывал исторические артефакты в районе мыса Фиолент.При обыске жилья подозреваемого оперативники нашли коллекцию найденных предметов, включая монеты различных эпох – от античного периода до 20 века.Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье "Незаконное изъятие археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств". Черному археологу грозит до шести лет тюрьмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, историко-археологический парк "херсонес таврический", севастополь, новости севастополя, крым, закон и право, раскопки, видео