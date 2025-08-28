https://crimea.ria.ru/20250828/sud-vynes-prigovor-chernomu-kopatelyu-na-khersonese-tavricheskom-1149048334.html

Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического

Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического

В Севастополе "черный копатель" заплатит штраф и возместит ущерб в размере 360 тысяч рублей за незаконные раскопки и изъятие артефактов на территории древнего... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T15:28

2025-08-28T15:28

2025-08-28T15:29

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

раскопки

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149047837_0:26:960:566_1920x0_80_0_0_6fcaa51462b3230e03a8c54bc754ef68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "черный копатель" заплатит штраф и возместит ущерб в размере 360 тысяч рублей за незаконные раскопки и изъятие артефактов на территории древнего Херсонеса Таврического. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В результате незаконных раскопок был частично уничтожен культурный слой.В ходе обыска у фигуранта обнаружили два металлоискателя и монеты различных исторических периодов, от античности до XX века.Согласно решению Гагаринского райсуда Севастополя, виновный должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб на общую сумму 280 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонес

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", раскопки, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, новости севастополя