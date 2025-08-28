Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического

https://crimea.ria.ru/20250828/sud-vynes-prigovor-chernomu-kopatelyu-na-khersonese-tavricheskom-1149048334.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "черный копатель" заплатит штраф и возместит ущерб в размере 360 тысяч рублей за незаконные раскопки и изъятие артефактов на территории древнего Херсонеса Таврического. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В результате незаконных раскопок был частично уничтожен культурный слой.В ходе обыска у фигуранта обнаружили два металлоискателя и монеты различных исторических периодов, от античности до XX века.Согласно решению Гагаринского райсуда Севастополя, виновный должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб на общую сумму 280 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:28 28.08.2025 (обновлено: 15:29 28.08.2025)
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.