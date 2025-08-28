Рейтинг@Mail.ru
Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/sud-vynes-prigovor-chernomu-kopatelyu-na-khersonese-tavricheskom-1149048334.html
Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
В Севастополе "черный копатель" заплатит штраф и возместит ущерб в размере 360 тысяч рублей за незаконные раскопки и изъятие артефактов на территории древнего... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T15:28
2025-08-28T15:29
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
раскопки
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149047837_0:26:960:566_1920x0_80_0_0_6fcaa51462b3230e03a8c54bc754ef68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "черный копатель" заплатит штраф и возместит ущерб в размере 360 тысяч рублей за незаконные раскопки и изъятие артефактов на территории древнего Херсонеса Таврического. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В результате незаконных раскопок был частично уничтожен культурный слой.В ходе обыска у фигуранта обнаружили два металлоискателя и монеты различных исторических периодов, от античности до XX века.Согласно решению Гагаринского райсуда Севастополя, виновный должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб на общую сумму 280 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонес
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149047837_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c27888381e8fe8a7ddd321b8d62b77fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", раскопки, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, севастополь, новости севастополя
Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического

"Черный копатель" заплатит 360 тысяч рублей за разграбление древнего Херсонеса

15:28 28.08.2025 (обновлено: 15:29 28.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе "черный копатель" заплатит штраф и возместит ущерб в размере 360 тысяч рублей за незаконные раскопки и изъятие артефактов на территории древнего Херсонеса Таврического. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"45-летний житель Севастополя в декабре 2023 года, не имея специального разрешения, с помощью металлоискателя и другого оборудования осуществлял поиск и изъятие исторических артефактов на территории объекта культурного наследия федерального значения "Достопримечательное место Древний Херсонес Таврический и крепость Чембало и Каламита", в районе мыса Фиолент", - говорится в сообщении.
В результате незаконных раскопок был частично уничтожен культурный слой.
В ходе обыска у фигуранта обнаружили два металлоискателя и монеты различных исторических периодов, от античности до XX века.
Согласно решению Гагаринского райсуда Севастополя, виновный должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб на общую сумму 280 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"РаскопкиУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
Лента новостейМолния