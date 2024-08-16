https://crimea.ria.ru/20240816/chernye-kopateli-razgrablyayut-drevnie-arkheologicheskie-pamyatniki-kryma-1139633560.html

"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма

"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2024

"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма

В Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T08:58

2024-08-16T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители Института археологии Крыма РАН.Археологи, по его словам, работают с правоохранительными органами, сообщают им, если видят "черных копателей". "Но, если, к примеру, брать район Керченского полуострова, то Ленинский район достаточно обширный. И пока приедет наряд полиции, проходит довольно длительное время, грабители успевают собраться и уехать", - констатирует Денис Бейлин.Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко добавил, что к ним обращаются и МВД, и ФСБ, и прокуратура. По его словам, было несколько случаев ареста и суда над такими грабителями. Но все они в Севастополе, а не в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 летКрымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”В Крыму придумают новый закон против "черных копателей"

https://crimea.ria.ru/20190423/1116486947.html

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