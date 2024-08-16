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"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма
"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2024
"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма
В Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители Института археологии Крыма РАН.Археологи, по его словам, работают с правоохранительными органами, сообщают им, если видят "черных копателей". "Но, если, к примеру, брать район Керченского полуострова, то Ленинский район достаточно обширный. И пока приедет наряд полиции, проходит довольно длительное время, грабители успевают собраться и уехать", - констатирует Денис Бейлин.Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко добавил, что к ним обращаются и МВД, и ФСБ, и прокуратура. По его словам, было несколько случаев ареста и суда над такими грабителями. Но все они в Севастополе, а не в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 летКрымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”В Крыму придумают новый закон против "черных копателей"
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"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники Крыма
Проблема разграбления "черными копателями" древних памятников в Крыму остается серьезной
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему сохраняется проблема с разграблением древних памятников "черными копателями". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители Института археологии Крыма РАН.
"Мы сталкиваемся с ними в полях. Те же самые люди, те же самые памятники, те же самые грабежи. Ничего не меняется", - поделился научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин.
Археологи, по его словам, работают с правоохранительными органами, сообщают им, если видят "черных копателей".
"Но, если, к примеру, брать район Керченского полуострова, то Ленинский район достаточно обширный. И пока приедет наряд полиции, проходит довольно длительное время, грабители успевают собраться и уехать", - констатирует Денис Бейлин.
Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко добавил, что к ним обращаются и МВД, и ФСБ, и прокуратура. По его словам, было несколько случаев ареста и суда над такими грабителями. Но все они в Севастополе, а не в Крыму.
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