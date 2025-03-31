https://crimea.ria.ru/20250331/tuman-ostanovil-morskoy-transport-v-sevastopole-1145345484.html

Туман остановил морской транспорт в Севастополе

Туман остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Туман остановил морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T15:40

2025-03-31T15:40

2025-03-31T15:40

паромы и катера в севастополе

севастополь

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департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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