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Туман остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Туман остановил морской транспорт в Севастополе
Туман остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Туман остановил морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T15:40
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паромы и катера в севастополе
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новости севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Туман остановил морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за тумана остановили морской пассажирский транспорт

15:40 31.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТуман в Севастополе
Туман в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (туман) паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" и катера на линии "Радиогорка – Артбухта" приостановили движение", – сказано в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.
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