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Туман остановил морской транспорт в Севастополе
Туман остановил морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Туман остановил морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T15:40
2025-03-31T15:40
2025-03-31T15:40
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за тумана приостановлена работа морского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также рейд в городе могут закрыть в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Туман остановил морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за тумана остановили морской пассажирский транспорт