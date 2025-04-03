ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт
ЕС после разрыва с США начал превращаться в агрессивную тоталитарную империю – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Европа с разрывом отношений с США превращается в тоталитарную империю с колониальными претензиями и агрессивными внешнеполитическими планами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
"Европа превращается в империю, при этом тоталитарную. Национальные правительства будут лишаться суверенитета, власть будет передаваться в Брюссель бюрократическим "жрецам", и это теперь агрессивный военный блок. Разрыв отношений ЕС и США начал делать из Европы классическую империю с колониальными претензиями, агрессивными внешнеполитическими планам и риторикой", - сказал он.
По словам аналитика, ранее ЕС воспринимался как безвольное и безсубъектное экономическое образование, не имеющее политического суверенитета. Однако сейчас в этом аспекте происходят фундаментальные изменения, которые создают дополнительные угрозы для России.
Колумнист британского портала UnHerd Томас Фаци ранее выразил мнение, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена полностью захватить власть в организации после того, как в течение нескольких неделей официально вступит в должность после перевыборов. Фази заявил, что это еще больше централизует власть в Брюсселе, особенно в руках самой фон дер Ляйен. Он также привел слова профессора права ЕС в Высшей коммерческой школе Парижа (Альберто Алеманно, который подчеркнул, что фон дер Ляйен пытается преобразовать ЕК "из коллегиального органа в президентский офис".
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