https://crimea.ria.ru/20250403/es-prevraschaetsya-v-totalitarnuyu-kolonialnuyu-imperiyu--ekspert-1145414301.html

ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт

ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт - РИА Новости Крым, 03.04.2025

ЕС превращается в тоталитарную колониальную империю – эксперт

Европа с разрывом отношений с США превращается в тоталитарную империю с колониальными претензиями и агрессивными внешнеполитическими планами. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T20:45

2025-04-03T20:45

2025-04-03T20:45

мнения

владимир киреев

европейский союз (ес)

политика

в мире

экономика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142561563_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_de2f45b6dc5594dbe6ec84832a4cda8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Европа с разрывом отношений с США превращается в тоталитарную империю с колониальными претензиями и агрессивными внешнеполитическими планами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.По словам аналитика, ранее ЕС воспринимался как безвольное и безсубъектное экономическое образование, не имеющее политического суверенитета. Однако сейчас в этом аспекте происходят фундаментальные изменения, которые создают дополнительные угрозы для России.Колумнист британского портала UnHerd Томас Фаци ранее выразил мнение, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена полностью захватить власть в организации после того, как в течение нескольких неделей официально вступит в должность после перевыборов. Фази заявил, что это еще больше централизует власть в Брюсселе, особенно в руках самой фон дер Ляйен. Он также привел слова профессора права ЕС в Высшей коммерческой школе Парижа (Альберто Алеманно, который подчеркнул, что фон дер Ляйен пытается преобразовать ЕК "из коллегиального органа в президентский офис".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не ввел пошлины на товары из России и БелоруссииСмертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – экспертМакрон напрашивается на 200% пошлины для французских вин – Киселев

https://crimea.ria.ru/20250403/v-torgovoy-voyne-net-pobediteley--reaktsii-stran-na-novye-poshliny-ssha-1145408346.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир киреев, европейский союз (ес), политика, в мире, экономика, сша