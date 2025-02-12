https://crimea.ria.ru/20250212/smertelnyy-udar-chem-grozit-evrope-tarifnaya-voyna-trampa--ekspert-1144104576.html

Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт

Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T07:10

2025-02-12T07:10

2025-02-12T07:10

мнения

малек дудаков

дональд трамп

сша

европа

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом. Такой мнение высказал политолог-американист малек Дудаков.По словам Дудакова, торговая война Трампа с Евросоюзом происходит в очень неудобный момент для Брюсселя.При этом страны Южной Европы хотят увеличить бюджет с 1,2 до 2 триллионов евро и нарастить расходы на зеленую повестку, тогда как Северная Европа лоббирует увеличение трат на совместную оборону, отмечает политолог."Проблемные южноевропейские экономики теперь хотят сделать страны гарантами долгов Евросоюза. Германия же пытается отбрыкиваться. В Берлине отлично понимают, что в итоге их вновь сделают крайними, если долговая пирамида Евросоюза порушится", – заметил политолог.Но сначала ЕС надо расплатиться за 300 миллиардов евро, "спущенных на программы ковидной помощи", причем Брюссель теперь хочет добавить к национальным налогам еще и общеевропейские, добавил эксперт. И все это в условиях, когда 2/3 бюджета Евросоюза уходит на субсидии фермерам, подчеркнул он.И делает вывод, что длительная тарифная война вгонит европейскую экономику в затяжную рецессию и станет смертельным ударом для немецких автогигантов.Ранее президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая. И пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, по его словам, "пользуется" Америкой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в ЕвропеЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСУкраина станет частью России – на что намекает Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, дональд трамп, сша, европа, политика