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Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт
Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт
Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет... РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T07:10
2025-02-12T07:10
2025-02-12T07:10
мнения
малек дудаков
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом. Такой мнение высказал политолог-американист малек Дудаков.По словам Дудакова, торговая война Трампа с Евросоюзом происходит в очень неудобный момент для Брюсселя.При этом страны Южной Европы хотят увеличить бюджет с 1,2 до 2 триллионов евро и нарастить расходы на зеленую повестку, тогда как Северная Европа лоббирует увеличение трат на совместную оборону, отмечает политолог."Проблемные южноевропейские экономики теперь хотят сделать страны гарантами долгов Евросоюза. Германия же пытается отбрыкиваться. В Берлине отлично понимают, что в итоге их вновь сделают крайними, если долговая пирамида Евросоюза порушится", – заметил политолог.Но сначала ЕС надо расплатиться за 300 миллиардов евро, "спущенных на программы ковидной помощи", причем Брюссель теперь хочет добавить к национальным налогам еще и общеевропейские, добавил эксперт. И все это в условиях, когда 2/3 бюджета Евросоюза уходит на субсидии фермерам, подчеркнул он.И делает вывод, что длительная тарифная война вгонит европейскую экономику в затяжную рецессию и станет смертельным ударом для немецких автогигантов.Ранее президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая. И пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, по его словам, "пользуется" Америкой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в ЕвропеЛавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКСУкраина станет частью России – на что намекает Трамп
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мнения, малек дудаков, дональд трамп, сша, европа, политика
Смертельный удар: чем грозит Европе тарифная война Трампа – эксперт
Тарифная война Трампа грозит экономике Евросоюза затяжной рецессией – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом против ЕС, вгонит экономику Европы в затяжную рецессию, а для немецких автогигантов станет смертельным ударом. Такой мнение высказал политолог-американист малек Дудаков.
По словам Дудакова, торговая война Трампа с Евросоюзом происходит в очень неудобный момент для Брюсселя.
"Прямо сейчас евробюрократы берутся за разработку бюджета на период с 2028 по 2034. Ситуация сложная: во всей Европе свирепствует бюджетный кризис. И неясно, как разбираться с долгами", – объяснил эксперт.
При этом страны Южной Европы хотят увеличить бюджет с 1,2 до 2 триллионов евро и нарастить расходы на зеленую повестку, тогда как Северная Европа лоббирует увеличение трат на совместную оборону, отмечает политолог.
"Проблемные южноевропейские экономики теперь хотят сделать страны гарантами долгов Евросоюза. Германия же пытается отбрыкиваться. В Берлине отлично понимают, что в итоге их вновь сделают крайними, если долговая пирамида Евросоюза порушится", – заметил политолог.
Но сначала ЕС надо расплатиться за 300 миллиардов евро, "спущенных на программы ковидной помощи", причем Брюссель теперь хочет добавить к национальным налогам еще и общеевропейские, добавил эксперт. И все это в условиях, когда 2/3 бюджета Евросоюза уходит на субсидии фермерам, подчеркнул он.
"А тут еще и Трамп вводит тарифы в отношении Евросоюза, у которого профицит торгового баланса с США 150 миллиардов евро. Под ударом может оказаться не только сталелитейная индустрия, но еще автопром и фармакология", – считает политолог.
И делает вывод, что длительная тарифная война вгонит европейскую экономику в затяжную рецессию и станет смертельным ударом для немецких автогигантов.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая. И пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, по его словам, "пользуется" Америкой.
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