Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в
2025-12-20T12:08
2025-12-20T12:24
министерство обороны рф
сумская область
донецкая народная республика (днр)
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.В Сумской области бойцы группировки "Север" освободили Высокое, добавили в оборонном ведомстве России.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Ранее министр обороны Андрей Белоусов завил, что освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф, сумская область, донецкая народная республика (днр), новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "центр"
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР перешли под контроль России - Минобороны

12:08 20.12.2025 (обновлено: 12:24 20.12.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В Сумской области бойцы группировки "Север" освободили Высокое, добавили в оборонном ведомстве России.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Высокое Сумской области", - говорится в сводке.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .
Ранее министр обороны Андрей Белоусов завил, что освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год.
Министерство обороны РФ, Сумская область, Донецкая Народная Республика (ДНР), Новости СВО, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Вооруженные силы России, Потери ВСУ, Группировка войск "Центр"
 
