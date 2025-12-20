https://crimea.ria.ru/20251220/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1151839385.html

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

2025-12-20T12:08

2025-12-20T12:08

2025-12-20T12:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.В Сумской области бойцы группировки "Север" освободили Высокое, добавили в оборонном ведомстве России.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Ранее министр обороны Андрей Белоусов завил, что освобождение Красноармейска и Димитрова в ДНР станет крупнейшим поражением украинской армии за год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

