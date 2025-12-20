Рейтинг@Mail.ru
Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым
Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым
Крым предлагает все больше новинок в области гастрономического туризма в соответствии с запросом гостей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает все больше новинок в области гастрономического туризма в соответствии с запросом гостей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Про ее мнению, долгое время статус гастрономической столицы полуострова удерживал Севастополь с разнообразием "вкусных" локаций, однако сейчас и в других регионах Крыма интересных предложений появляется все больше."Сейчас очень много альтернативных мест, практически каждый регион. Где еще вы можете попробовать, например, паштет из улиток? А в Алуште есть улиточная ферма. Есть и в Переваловке. Это специалитет, экзотика. Раньше это была только сезонная история. Теперь они работают круглый год", - приводит пример эксперт.Кроме того, она отмечает энотуризм и агропромышленные предприятия Крыма, которые предлагают экскурсии с гастрономическими элементами. Например, туры в лавандовые поля с возможностью попробовать лавандовые сиропы и чаи или возможность познакомиться с процессом зимней обрезки яблок в садах Белогорского района. Кроме того, по мнению эксперта, ресторанный сервис на полуострове становится все качественнее, в том числе появляются новые креативные заведения, кондитерские и кофейни.В Крыму активно развивается автотуризм и гастрономическое направление, которые становятся важной частью туристической стратегии региона, рассказал ранее министр курортов и туризма Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухняЗа каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026
Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым

Крым предлагает все больше гастрономических новинок – эксперт по туризму

08:14 20.12.2025
 
© Минтуризма РК
Еда
© Минтуризма РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает все больше новинок в области гастрономического туризма в соответствии с запросом гостей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"На сегодняшний день абсолютно четко гастрономия выходит просто в лидирующие позиции, и гости все меньше хотят каких-то академичных экскурсий. Теперь гость хочет за один день посетить музей, съездить на дегустацию и обязательно вечером посетить лучшие кофейни города – эта опция на одном из первых мест и это нормально ", – говорит Возная.
Про ее мнению, долгое время статус гастрономической столицы полуострова удерживал Севастополь с разнообразием "вкусных" локаций, однако сейчас и в других регионах Крыма интересных предложений появляется все больше.
"Сейчас очень много альтернативных мест, практически каждый регион. Где еще вы можете попробовать, например, паштет из улиток? А в Алуште есть улиточная ферма. Есть и в Переваловке. Это специалитет, экзотика. Раньше это была только сезонная история. Теперь они работают круглый год", - приводит пример эксперт.
Кроме того, она отмечает энотуризм и агропромышленные предприятия Крыма, которые предлагают экскурсии с гастрономическими элементами. Например, туры в лавандовые поля с возможностью попробовать лавандовые сиропы и чаи или возможность познакомиться с процессом зимней обрезки яблок в садах Белогорского района. Кроме того, по мнению эксперта, ресторанный сервис на полуострове становится все качественнее, в том числе появляются новые креативные заведения, кондитерские и кофейни.
В Крыму активно развивается автотуризм и гастрономическое направление, которые становятся важной частью туристической стратегии региона, рассказал ранее министр курортов и туризма Сергей Ганзий.
