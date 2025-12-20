Туристов привлекают гастрономические туры – что предлагает Крым

https://crimea.ria.ru/20251220/turistov-privlekayut-gastronomicheskie-tury--chto-predlagaet-krym-1151779419.html
2025-12-20T08:14
2025-12-20T08:14
2025-12-20T08:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Крым предлагает все больше новинок в области гастрономического туризма в соответствии с запросом гостей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.Про ее мнению, долгое время статус гастрономической столицы полуострова удерживал Севастополь с разнообразием "вкусных" локаций, однако сейчас и в других регионах Крыма интересных предложений появляется все больше."Сейчас очень много альтернативных мест, практически каждый регион. Где еще вы можете попробовать, например, паштет из улиток? А в Алуште есть улиточная ферма. Есть и в Переваловке. Это специалитет, экзотика. Раньше это была только сезонная история. Теперь они работают круглый год", - приводит пример эксперт.Кроме того, она отмечает энотуризм и агропромышленные предприятия Крыма, которые предлагают экскурсии с гастрономическими элементами. Например, туры в лавандовые поля с возможностью попробовать лавандовые сиропы и чаи или возможность познакомиться с процессом зимней обрезки яблок в садах Белогорского района. Кроме того, по мнению эксперта, ресторанный сервис на полуострове становится все качественнее, в том числе появляются новые креативные заведения, кондитерские и кофейни.В Крыму активно развивается автотуризм и гастрономическое направление, которые становятся важной частью туристической стратегии региона, рассказал ранее министр курортов и туризма Сергей Ганзий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусный Крым: чем привлекает туристов местная кухняЗа каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым.
Крым предлагает все больше новинок в области гастрономического туризма в соответствии с запросом гостей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
"На сегодняшний день абсолютно четко гастрономия выходит просто в лидирующие позиции, и гости все меньше хотят каких-то академичных экскурсий. Теперь гость хочет за один день посетить музей, съездить на дегустацию и обязательно вечером посетить лучшие кофейни города – эта опция на одном из первых мест и это нормально ", – говорит Возная.
Про ее мнению, долгое время статус гастрономической столицы полуострова удерживал Севастополь с разнообразием "вкусных" локаций, однако сейчас и в других регионах Крыма интересных предложений появляется все больше.
"Сейчас очень много альтернативных мест, практически каждый регион. Где еще вы можете попробовать, например, паштет из улиток? А в Алуште есть улиточная ферма. Есть и в Переваловке. Это специалитет, экзотика. Раньше это была только сезонная история. Теперь они работают круглый год", - приводит пример эксперт.
Кроме того, она отмечает энотуризм и агропромышленные предприятия Крыма, которые предлагают экскурсии с гастрономическими элементами. Например, туры в лавандовые поля с возможностью попробовать лавандовые сиропы и чаи или возможность познакомиться с процессом зимней обрезки яблок в садах Белогорского района. Кроме того, по мнению эксперта, ресторанный сервис на полуострове становится все качественнее, в том числе появляются новые креативные заведения, кондитерские и кофейни.
В Крыму активно развивается автотуризм и гастрономическое направление
, которые становятся важной частью туристической стратегии региона, рассказал ранее министр курортов и туризма Сергей Ганзий.
