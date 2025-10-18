https://crimea.ria.ru/20251018/avtoturizm-i-gastronomiya-stanovyatsya-drayverami-kurortnogo-rosta-kryma-1150213603.html
Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму активно развивается автотуризм и гастрономическое направление, которые становятся важной частью туристической стратегии региона. Об этом заявил министр курортов и туризма Сергей Ганзий на полях форума-выставки "ТуристЭкспо.Крым 2025".
По его словам, автотуризм в Крыму превратился в устойчивую тенденцию последних лет и продолжает набирать популярность среди российских путешественников.
"Доля автотуристов активно растет. Люди все чаще выбирают путешествия на своих автомобилях. И мы стараемся создавать для них инфраструктуру – в частности, оборудуем площадки для автокемпингов и стоянок", – рассказал Ганзий.
Он отметил, что наряду с этим значительный потенциал имеет гастрономический туризм, который помогает формировать узнаваемый туристический бренд Крыма. Помимо созданного базового крымского меню, включающего блюда из локальных продуктов, для гостей полуострова разработали меню уличной кухни – традиционная замена стрит-фудам.
Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу на два дня: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли, а параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов; во второй день участники сосредоточились на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу, а завершилось мероприятие церемонией награждения и подведением итогов.
