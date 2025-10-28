Рейтинг@Mail.ru
"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026 - РИА Новости Крым, 28.10.2025
"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026
"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026 - РИА Новости Крым, 28.10.2025
"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026
Зимой 2025/26 и следующим летом в заведениях общепита в Крыму будет "модным" локальный продукт, причем в большей степени даже тот, который характерен для... РИА Новости Крым, 28.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Зимой 2025/26 и следующим летом в заведениях общепита в Крыму будет "модным" локальный продукт, причем в большей степени даже тот, который характерен для конкретного региона полуострова, а не для Крыма в целом. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал эксперт Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, член Национальной гильдии шеф-поваров и Международного альянса профессиональных кулинаров Олег Пахомов.По словам Пахомова, грядущей зимой, в праздники, будущим летом и вообще всегда в ресторанах в Крыму будет в моде локальный продукт.Причем, по словам шеф-повара, это должен быть такой локальный продукт, который, например, есть в Керчи и Ялте, но его нет в Севастополе и Евпатории.Он отметил, что в уважающих себя ресторанах и кафе всегда есть сезонное меню, которое регулярно – раз в месяц, а то и в неделю – пополняется блюдами из тех продуктов, которыми природа балует в конкретный период года."В меню появляется карточка "Сезонное меню", и по 3-4 блюда шефы вкидывают в него, которые валово идут. Много винограда, инжира – и ты стараешься какое-то блюдо из них придумать, заканчивается все это – придумываем зимний вариант", – сказал Пахомов.При этом если со свежими ягодами зимой есть понятные трудности, то со свежей рыбой, по его словам, практически никаких.Ранее президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев раскритиковал "засилье усредненной европейской и азиатской кухни в российском общепите" и назвал главные достоинства крымской кухни.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Зимой 2025/26 и следующим летом в заведениях общепита в Крыму будет "модным" локальный продукт, причем в большей степени даже тот, который характерен для конкретного региона полуострова, а не для Крыма в целом. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал эксперт Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, член Национальной гильдии шеф-поваров и Международного альянса профессиональных кулинаров Олег Пахомов.
По словам Пахомова, грядущей зимой, в праздники, будущим летом и вообще всегда в ресторанах в Крыму будет в моде локальный продукт.

"Человек, который будет приезжать в Крым к нам, будет икать то, что есть только у нас. Поэтому модно то, чтобы у нас в каждом заведении – без разницы: ресторане, кафе, столовой – было что-то локальное", – сказал Пахомов.

Причем, по словам шеф-повара, это должен быть такой локальный продукт, который, например, есть в Керчи и Ялте, но его нет в Севастополе и Евпатории.
"Да, может быть и такое. Потому что у нас, например, два моря. И в Азовском есть совсем другая рыба, другие морепродукты, которых нет в Черном море. Там даже сезон по-другому длится. Поэтому у нас можно Крым разделить даже по локациям", – добавил Пахомов.
Он отметил, что в уважающих себя ресторанах и кафе всегда есть сезонное меню, которое регулярно – раз в месяц, а то и в неделю – пополняется блюдами из тех продуктов, которыми природа балует в конкретный период года.
"В меню появляется карточка "Сезонное меню", и по 3-4 блюда шефы вкидывают в него, которые валово идут. Много винограда, инжира – и ты стараешься какое-то блюдо из них придумать, заканчивается все это – придумываем зимний вариант", – сказал Пахомов.
При этом если со свежими ягодами зимой есть понятные трудности, то со свежей рыбой, по его словам, практически никаких.

"Заготовки есть, конечно, в наше время техника уже до того дошла, что они очень качественные. Сухая шоковая заморозка – и рыба практически не теряет свойств. Так что кто хочет, может закупить и всю зиму кормить своих гостей", – рассказал Пахомов.

Ранее президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев раскритиковал "засилье усредненной европейской и азиатской кухни в российском общепите" и назвал главные достоинства крымской кухни.
