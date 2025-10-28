https://crimea.ria.ru/20251028/modnoe-menyu-restoranov-kryma-ekspert-nazval-trendy-2026-1150467563.html

"Модное меню" ресторанов Крыма: эксперт назвал тренды-2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Зимой 2025/26 и следующим летом в заведениях общепита в Крыму будет "модным" локальный продукт, причем в большей степени даже тот, который характерен для конкретного региона полуострова, а не для Крыма в целом. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал эксперт Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, член Национальной гильдии шеф-поваров и Международного альянса профессиональных кулинаров Олег Пахомов.По словам Пахомова, грядущей зимой, в праздники, будущим летом и вообще всегда в ресторанах в Крыму будет в моде локальный продукт.Причем, по словам шеф-повара, это должен быть такой локальный продукт, который, например, есть в Керчи и Ялте, но его нет в Севастополе и Евпатории.Он отметил, что в уважающих себя ресторанах и кафе всегда есть сезонное меню, которое регулярно – раз в месяц, а то и в неделю – пополняется блюдами из тех продуктов, которыми природа балует в конкретный период года."В меню появляется карточка "Сезонное меню", и по 3-4 блюда шефы вкидывают в него, которые валово идут. Много винограда, инжира – и ты стараешься какое-то блюдо из них придумать, заканчивается все это – придумываем зимний вариант", – сказал Пахомов.При этом если со свежими ягодами зимой есть понятные трудности, то со свежей рыбой, по его словам, практически никаких.Ранее президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев раскритиковал "засилье усредненной европейской и азиатской кухни в российском общепите" и назвал главные достоинства крымской кухни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню" В Ялте представят новое "Крымское меню" и блюда от лучших шефов Крым может производить в пять раз больше молока и мяса

