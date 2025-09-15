https://crimea.ria.ru/20250915/krym-mozhet-proizvodit-v-pyat-raz-bolshe-moloka-i-myasa-1149286113.html

Крым может производить в пять раз больше молока и мяса

Животноводство в Крыму выходит на новый уровень: регион наращивает производство молока и мяса, развивает перерабатывающую отрасль, а также элитное направление...

радио "спутник в крыму"

денис кратюк

крым

животноводство

животноводство в крыму

молоко

мясо

сельское хозяйство

новости крыма

минсельхоз крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Животноводство в Крыму выходит на новый уровень: регион наращивает производство молока и мяса, развивает перерабатывающую отрасль, а также элитное направление скотоводства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.Переработка: потенциал в пять раз выше нынешнегоПо словам министра, сегодня перерабатывающие предприятия полуострова загружены не на полную мощность.По словам Кратюка, ситуация связана с тем, что обеспечить переработчиков необходимым объемом сырья в условиях водного и кормового дефицита крайне сложно. Министр отмечает, что привезти мясо в регион гораздо проще, чем молоко, которое требует постоянных поставок в больших объемах.Фокус на качество продукцииКрымские производители уделяют внимание не только количеству, но и качеству продукции, отметил министр. Благодаря внедрению систем "Меркурий" и "Хорриот" вся цепочка от животного до готового продукта стала полностью прозрачной. Любой потребитель может отследить, с какого хозяйства и в какое время молоко или мясо попало на переработку, пояснил он.Элитное направление: от "Блэк ангуса" до ресторанных сетейОсобое внимание в Крыму уделяется развитию мясных пород животных, способных формировать премиальную продукцию."Это то, что идет в серьезные сети ресторанов. То, чем мы гордимся, и ради чего туристы иногда приезжают в Крым – чтобы попробовать определенные виды стейков", – рассказал Кратюк.В республике уже работает одно крупное предприятие в Джанкойском районе, специализирующееся на разведении элитного скота. По словам министра, оно демонстрирует хорошую динамику.Еще четыре фермы занимаются мясным направлением в меньших масштабах, реализуя продукцию преимущественно на ярмарках. По словам главы минсельхоза, выращивание премиального мяса требует особых условий.Кратюк обратил внимание, что элитное мясо невозможно получить без тщательного ухода за животными. По его словам, такие предприятия требуют особого подхода и значительных вложений. Результатом становятся продукты высокого качества, востребованные в ресторанной индустрии и формирующие у региона имидж поставщика премиальной продукции.Баланс массового и нишевогоСегодня, как подчеркивает министр, Крым решает две задачи одновременно: обеспечение населения доступным мясом и молочными продуктами, а также развитие элитного скотоводства, формирующего уникальное предложение для гастрономического туризма."Это достаточно дорого, но дает региону особую нишу. И мы этим направлением будем гордиться", – подытожил глава минсельхоза РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка

крым

Новости

денис кратюк, крым, животноводство, животноводство в крыму, молоко, мясо, сельское хозяйство, новости крыма, минсельхоз крыма