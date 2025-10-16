https://crimea.ria.ru/20251016/pervye-10-restoranov-v-krymu-predlozhat-blyuda-iz-knigi-krymskogo-menyu-1150189661.html

Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"

Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню" - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Первые 10 ресторанов в Крыму предложат блюда из книги "Крымского меню"

Десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами многонационального региона... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T08:08

2025-10-16T08:08

2025-10-16T08:16

крым

новости крыма

елена юрченко

туризм в крыму

внутренний туризм

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648414_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9d994973d39eaadb668cd83231b210e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Десять ведущих ресторанов Крыма взяли в работу книгу "Крымского меню", а к высокому сезону 2026 года блюда с уникальными рецептами многонационального региона появятся в других заведениях общепита. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития региона Елена Юрченко в рамках открытия форума-выставки "Турист Экспо. Крым 2025" в Ялте.По ее словам, блюда из книги "Крымского меню" уже сейчас вводят в меню десять объектов, на кухнях которых работают ведущие бренд-шефы. "Первые десять пилотных ресторанов уже есть – это самые крутые бренд-шефы, те, которые являют собой Крым. Наша задача – "вакцинировать" все общественные объекты питания – и кафе, и столовые, и рестораны – с тем, что у кого-то небольшая, у кого-то огромная книга "Крымского меню" появится. Мы очень надеемся, что к старту активного туристического сезона 2026 года это станет абсолютно доступным для любого гостя и для самих крымчан", – сказала собеседница агентства.Еще один проект, который реализуется в республике – "Крымская уличная еда". Он, как и "Крымское меню", разработан в рамках участия Крыма в федеральном проекте агентства стратегических инициатив "ПроЕду по России!".Форум-выставка "Турист Экспо. Крым 2025" проходит впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу, в рамках которой участники обсуждают перспективы развития гастрономического туризма, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работает гастрономический фестиваль с дегустационными площадками, где можно попробовать локальные продукты. Во второй день участники сосредоточатся на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"В Ялте представят новое "Крымское меню" и блюда от лучших шефовЯлта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, елена юрченко, туризм в крыму, внутренний туризм