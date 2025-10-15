https://crimea.ria.ru/20251015/v-yalte-otkrylsya-forum-vystavka-turistekspokrym-2025--1150188092.html

В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"

В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"

В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025", сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.10.2025

ЯЛТА, 15 окт - РИА Новости Крым. В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025", сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии. Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" объединила деловую и культурную программу: гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работают гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Особое внимание уделят развитию пешеходного и инклюзивного туризма, внедрению искусственного интеллекта в гостиничную сферу.Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу на два дня: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли, а параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов; во второй день участники сосредоточились на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу, а завершилось мероприятие церемонией награждения и подведением итогов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

