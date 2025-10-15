Рейтинг@Mail.ru
В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"
В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"
В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025", сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T12:17
2025-10-15T12:39
ялта
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
туризм в крыму
туризм
крым
форум-выставка "туристэкспо.крым 2025"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150188342_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_72761ece9747db14203cd090c3513b85.jpg
ЯЛТА, 15 окт - РИА Новости Крым. В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025", сообщает корреспондент РИА Новости Крым. Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии. Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" объединила деловую и культурную программу: гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работают гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов. Особое внимание уделят развитию пешеходного и инклюзивного туризма, внедрению искусственного интеллекта в гостиничную сферу.Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу на два дня: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли, а параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов; во второй день участники сосредоточились на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу, а завершилось мероприятие церемонией награждения и подведением итогов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ялте открылся форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025"

"ТуристЭкспо.Крым 2025" в Ялте собрала экспертов и практиков туриндустрии со всей страны

12:17 15.10.2025 (обновлено: 12:39 15.10.2025)
 
ЯЛТА, 15 окт - РИА Новости Крым. В Ялте состоялось торжественное открытие форум-выставки туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо.Крым 2025", сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"Наша стратегическая цель – превратить полуостров в международный полугодичный туристический центр, сочетающий в себе достоинства лучших зарубежных курортов и передовой отечественный опыт", - говорится в приветственном слове главы Крыма Сергея Аксенова.
Выставка объединила представителей туристической отрасли из разных регионов России - от Крыма и Ростовской области до Калининграда и Карачаево-Черкесии.
Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" объединила деловую и культурную программу: гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли. Параллельно работают гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов.
Особое внимание уделят развитию пешеходного и инклюзивного туризма, внедрению искусственного интеллекта в гостиничную сферу.
Форум-выставка "ТуристЭкспо.Крым 2025" проходит впервые. Мероприятие объединило деловую и культурную программу на два дня: в первый день обсуждали гастрономический туризм, брендинг территорий, успешные гастропроекты и вопросы инфраструктуры и безопасности отрасли, а параллельно работал гастрономический фестиваль с дегустациями локальных продуктов; во второй день участники сосредоточились на развитии пешеходного и инклюзивного туризма, внедрении искусственного интеллекта в гостиничную сферу, а завершилось мероприятие церемонией награждения и подведением итогов.
