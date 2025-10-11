https://crimea.ria.ru/20251011/v-yalte-predstavyat-novoe-krymskoe-menyu-i-blyuda-ot-luchshikh-shefov-1150086111.html

В Ялте представят новое "Крымское меню" и блюда от лучших шефов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На площадке форума "Турист Экспо Крым 2025" в Ялте впервые будет представлен федеральный гастрономический проект "В Крыму есть", созданный при поддержке агентства стратегических инициатив и Министерства курортов и туризма республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава регионального минтура Сергей Ганзий.По его словам, в рамках проекта была разработана специальная программа – "Крымское меню", отражающая богатство и самобытность региональной кухни.Он добавил, что презентация станет частью отдельного гастрономического форума, который пройдет параллельно с основной деловой программой. На площадке будет организована дегустация, мастер-классы от шефов, а также экспозиции крымских производителей вина, сыра и морепродуктов.Генеральный директор форума Сергей Семерецкий добавил, что формат форума намеренно сочетает профессиональную и потребительскую части, чтобы посетители могли лично познакомиться с регионами, их кухней и традициями.Ранее сообщалось, что Крым вошел в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризмаЧто попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуостроваОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма

