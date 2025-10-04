https://crimea.ria.ru/20251004/v-krymu-vpervye-vruchat-nagrady-za-razvitie-gastronomicheskogo-turizma-1149963742.html
В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма - РИА Новости Крым, 04.10.2025
В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
В Крыму состоится первая в истории развития гастротуризма на полуострове церемония вручения профессиональных наград в отрасли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму состоится первая в истории развития гастротуризма на полуострове церемония вручения профессиональных наград в отрасли. Об этом сообщили организаторы премии.Отмечается, что награды присуждаются по итогам исследования продукции предприятий питания. В проекте их участвовало более 300. В их числе как рестораны, так и маленькие кафе локальной кухни, причем работающие не только в городах, но и поселках, развивающихся как современные курорты.Отборочный тур премии стартовал весной, после чего с июля по август, то есть в самый пик турсезона, участников проекта инкогнито посещали "тайные комиссары" премии. Среди них были рестораторы, сомелье, эксперты по ресторанному сервису, менеджеры социокультурного туризма, а также лидеры мнений, в том числе представители СМИ и блогеры.Оценивались комфортность интерьера и чистота, оригинальность концепции и качество блюд, а также профессионализм обслуживающего персонала и то, что в ресторанном бизнесе называется "атмосферой".По итогам этой работы во Всемирный день туризма, 27 сентября, был опубликован лонг-лист премии, в который вошли крымские предприятия питания, рекомендованные к посещению на основе экспертных оценок "тайных комиссаров". Они и удостоятся профессиональных наград."Именно они первыми войдут в Гастротуристический навигатор по Крыму. На торжественной церемонии награждения Первой премии гастротуризма получат заслуженные награды владельцы и руководители лучших ресторанов Крыма в 30 номинациях", – уточняется в релизе.По слова организаторов, задача премии – объединить крымских рестораторов, фермеров и виноделов, шеф-поваров, бар-менеджеров, сомелье и специалистов по ресторанному сервису, у которых общая цель – развивать и продвигать Крым как уникальный регион для гастрономического туризма.
В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
В Крыму вручат первые профессиональные награды за развитие инфраструктуры гастротуризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму состоится первая в истории развития гастротуризма на полуострове церемония вручения профессиональных наград в отрасли. Об этом сообщили организаторы премии.
"Первые профессиональные награды за развитие инфраструктуры гастрономического туризма будут вручены в Крыму. 27 октября в Алуште состоится торжественная церемония награждения лауреатов Первой премии гастротуризма Прорест- 2025", – сообщили организаторы.
Отмечается, что награды присуждаются по итогам исследования продукции предприятий питания. В проекте их участвовало более 300. В их числе как рестораны, так и маленькие кафе локальной кухни, причем работающие не только в городах, но и поселках, развивающихся как современные курорты.
Отборочный тур премии стартовал весной, после чего с июля по август, то есть в самый пик турсезона, участников проекта инкогнито посещали "тайные комиссары" премии. Среди них были рестораторы, сомелье, эксперты по ресторанному сервису, менеджеры социокультурного туризма, а также лидеры мнений, в том числе представители СМИ и блогеры.
Оценивались комфортность интерьера и чистота, оригинальность концепции и качество блюд, а также профессионализм обслуживающего персонала и то, что в ресторанном бизнесе называется "атмосферой".
По итогам этой работы во Всемирный день туризма, 27 сентября, был опубликован лонг-лист премии, в который вошли крымские предприятия питания, рекомендованные к посещению на основе экспертных оценок "тайных комиссаров". Они и удостоятся профессиональных наград.
"Именно они первыми войдут в Гастротуристический навигатор по Крыму. На торжественной церемонии награждения Первой премии гастротуризма получат заслуженные награды владельцы и руководители лучших ресторанов Крыма в 30 номинациях", – уточняется в релизе.
По слова организаторов, задача премии – объединить крымских рестораторов, фермеров и виноделов, шеф-поваров, бар-менеджеров, сомелье и специалистов по ресторанному сервису, у которых общая цель – развивать и продвигать Крым как уникальный регион для гастрономического туризма.
