В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма
В Крыму состоится первая в истории развития гастротуризма на полуострове церемония вручения профессиональных наград в отрасли. Об этом сообщили организаторы... РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму состоится первая в истории развития гастротуризма на полуострове церемония вручения профессиональных наград в отрасли. Об этом сообщили организаторы премии.Отмечается, что награды присуждаются по итогам исследования продукции предприятий питания. В проекте их участвовало более 300. В их числе как рестораны, так и маленькие кафе локальной кухни, причем работающие не только в городах, но и поселках, развивающихся как современные курорты.Отборочный тур премии стартовал весной, после чего с июля по август, то есть в самый пик турсезона, участников проекта инкогнито посещали "тайные комиссары" премии. Среди них были рестораторы, сомелье, эксперты по ресторанному сервису, менеджеры социокультурного туризма, а также лидеры мнений, в том числе представители СМИ и блогеры.Оценивались комфортность интерьера и чистота, оригинальность концепции и качество блюд, а также профессионализм обслуживающего персонала и то, что в ресторанном бизнесе называется "атмосферой".По итогам этой работы во Всемирный день туризма, 27 сентября, был опубликован лонг-лист премии, в который вошли крымские предприятия питания, рекомендованные к посещению на основе экспертных оценок "тайных комиссаров". Они и удостоятся профессиональных наград."Именно они первыми войдут в Гастротуристический навигатор по Крыму. На торжественной церемонии награждения Первой премии гастротуризма получат заслуженные награды владельцы и руководители лучших ресторанов Крыма в 30 номинациях", – уточняется в релизе.По слова организаторов, задача премии – объединить крымских рестораторов, фермеров и виноделов, шеф-поваров, бар-менеджеров, сомелье и специалистов по ресторанному сервису, у которых общая цель – развивать и продвигать Крым как уникальный регион для гастрономического туризма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуостроваВ Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностейОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
крым, гастротуризм, еда, вкусно и полезно, премия, туризм, туризм в крыму, новости крыма
В Крыму впервые вручат награды за развитие гастрономического туризма

В Крыму вручат первые профессиональные награды за развитие инфраструктуры гастротуризма

16:47 04.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму состоится первая в истории развития гастротуризма на полуострове церемония вручения профессиональных наград в отрасли. Об этом сообщили организаторы премии.

"Первые профессиональные награды за развитие инфраструктуры гастрономического туризма будут вручены в Крыму. 27 октября в Алуште состоится торжественная церемония награждения лауреатов Первой премии гастротуризма Прорест- 2025", – сообщили организаторы.

Отмечается, что награды присуждаются по итогам исследования продукции предприятий питания. В проекте их участвовало более 300. В их числе как рестораны, так и маленькие кафе локальной кухни, причем работающие не только в городах, но и поселках, развивающихся как современные курорты.
Отборочный тур премии стартовал весной, после чего с июля по август, то есть в самый пик турсезона, участников проекта инкогнито посещали "тайные комиссары" премии. Среди них были рестораторы, сомелье, эксперты по ресторанному сервису, менеджеры социокультурного туризма, а также лидеры мнений, в том числе представители СМИ и блогеры.
Оценивались комфортность интерьера и чистота, оригинальность концепции и качество блюд, а также профессионализм обслуживающего персонала и то, что в ресторанном бизнесе называется "атмосферой".
По итогам этой работы во Всемирный день туризма, 27 сентября, был опубликован лонг-лист премии, в который вошли крымские предприятия питания, рекомендованные к посещению на основе экспертных оценок "тайных комиссаров". Они и удостоятся профессиональных наград.
"Именно они первыми войдут в Гастротуристический навигатор по Крыму. На торжественной церемонии награждения Первой премии гастротуризма получат заслуженные награды владельцы и руководители лучших ресторанов Крыма в 30 номинациях", – уточняется в релизе.
По слова организаторов, задача премии – объединить крымских рестораторов, фермеров и виноделов, шеф-поваров, бар-менеджеров, сомелье и специалистов по ресторанному сервису, у которых общая цель – развивать и продвигать Крым как уникальный регион для гастрономического туризма.
