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В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей
В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей
Крым вошел в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России". Об этом рассказала председатель... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T08:45
2025-06-20T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня – РИА Новости Крым. Крым вошел в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России". Об этом рассказала председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма МАРАТ Елена Юрченко в ходе круглого стола "Гостевые дома, самооценка средств размещений и перспективные виды туризма".Она добавила, что региональная инициатива в рамках этого проекта получила собственное название – "В Крыму есть", и призвана продвигать уникальную кулинарную самобытность полуострова на общероссийском и международном уровне.Одна из ключевых целей регионального проекта, по словам Юрченко, разработка реестра крымских "гастросамостей" – оригинальных продуктов, рожденных именно на земле полуострова. В проект уже поданы документы в Роспатент на регистрацию соответствующей торговой марки.Как объяснила специалист, в основе отбора – принцип происхождения: это не просто "сделано в Крыму", а "родилось в Крыму". В реестр войдут продукты по пяти основным направлениям – мясо, молочные изделия, фрукты, овощи и злаки.Крымская кухня в рамках проекта будет позиционироваться как многонациональная и этнокультурная платформа. Учитывая, что на полуострове проживают представители 179 национальностей, формируется уникальное гастрономическое пространство, включающее традиции крымско-татарской, армянской, греческой, украинской, русской и многих других кухонь.Она также добавила, что в дополнение к гастротуризму, проект "ПроЕДУ по России" активно связан с развитием агропромышленного туризма. За три года количество крымских агропредприятий, открытых для посещения туристов, выросло с 11 до более чем 100.Особое внимание в ближайшее время будет уделено участию объектов питания в проекте: 20 июня в Евпатории состоится встреча с рестораторами, шеф-поварами и владельцами кафе, где будет обсуждаться интеграция крымских продуктов в меню, а также возможности продвижения уникальной гастрономии полуострова через единый региональный бренд.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявлял, что объединение гастрообъектов республики в один турпродукт является одной из основных задач министерства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуостровеВ Крыму создадут Центр компетенций индустрии гостеприимстваГастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
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60
новости, крым, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, гастротуризм
В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей

В Крыму создадут меню местной кухни с блюдами всех народностей

08:45 20.06.2025
 
© РИА Новости КрымВосточная кухня
Восточная кухня - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня – РИА Новости Крым. Крым вошел в число пилотных регионов масштабного федерального проекта по развитию гастрономического туризма "ПроЕДУ по России". Об этом рассказала председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма МАРАТ Елена Юрченко в ходе круглого стола "Гостевые дома, самооценка средств размещений и перспективные виды туризма".
Она добавила, что региональная инициатива в рамках этого проекта получила собственное название – "В Крыму есть", и призвана продвигать уникальную кулинарную самобытность полуострова на общероссийском и международном уровне.
Одна из ключевых целей регионального проекта, по словам Юрченко, разработка реестра крымских "гастросамостей" – оригинальных продуктов, рожденных именно на земле полуострова. В проект уже поданы документы в Роспатент на регистрацию соответствующей торговой марки.
Как объяснила специалист, в основе отбора – принцип происхождения: это не просто "сделано в Крыму", а "родилось в Крыму". В реестр войдут продукты по пяти основным направлениям – мясо, молочные изделия, фрукты, овощи и злаки.
Крымская кухня в рамках проекта будет позиционироваться как многонациональная и этнокультурная платформа. Учитывая, что на полуострове проживают представители 179 национальностей, формируется уникальное гастрономическое пространство, включающее традиции крымско-татарской, армянской, греческой, украинской, русской и многих других кухонь.

"В октябре в рамках большого туристического события, форума мы презентуем первые результаты рождения крымского меню. И мы хотим завершить 2025-й год тем, что в точках общепита, которые войдут в главный проект, появятся странички крымского меню, одинаково забрендированные и с одинаковыми названиями", – поделилась планами Юрченко.

Она также добавила, что в дополнение к гастротуризму, проект "ПроЕДУ по России" активно связан с развитием агропромышленного туризма. За три года количество крымских агропредприятий, открытых для посещения туристов, выросло с 11 до более чем 100.
Особое внимание в ближайшее время будет уделено участию объектов питания в проекте: 20 июня в Евпатории состоится встреча с рестораторами, шеф-поварами и владельцами кафе, где будет обсуждаться интеграция крымских продуктов в меню, а также возможности продвижения уникальной гастрономии полуострова через единый региональный бренд.

"В Крыму есть – это не просто название проекта. Это ответ на вопрос: что делает Крым уникальным. Это наш вызов, наш шанс и наш вклад в развитие культурного туризма всей страны", – резюмировала Юрченко.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий заявлял, что объединение гастрообъектов республики в один турпродукт является одной из основных задач министерства.
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НовостиКрымТоргово-промышленная палата (ТПП) КрымаНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмГастротуризм
 
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