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Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова
Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова
Крымский ресторатор Роман Лужный назвал продукты, которые обязательно нужно пробовать туристу в Крыму. По его мнению, здесь необходимо есть морепродукты,... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T21:39
2025-07-14T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымский ресторатор Роман Лужный назвал продукты, которые обязательно нужно пробовать туристу в Крыму. По его мнению, здесь необходимо есть морепродукты, черноморскую рыбу, баранину. При этом он рекомендует своим коллегам-рестораторам готовить разные блюда из локальных продуктов. Это, по его мнению, поможет привлечь туристов, а также развить аграрный бизнес на полуострове.По мнению ресторатора, шеф-повара Крыма должны объединиться с производителями продуктов и официальными дистрибьютерами, чтобы крымские локальные продукты попадали в заведения общепита на полуострове, минуя перекупщиков."С этой инициативой я пошел в правительство. Без правительства, конечно, мы никуда не уедем. Нам помогут только административные решения и расширение фермерских угодий. Мы должны разрабатывать принципы крымской гастрономии с учетом мировой практики, адаптировать наши лучшие продукты под мировую классику. Я не верю, что можно кашу приготовить из топора", - сказал он корреспонденту РИА Новости Крым.В настоящий момент Роман организовал и реализует премию ПРОРЕСТ, которая методом тайных дегустаций выявит лучших игроков рынка общественного питания в разных ценовых сегментах. Затем будет составлен гастрономический навигатор по Крыму для туристов. Участие для кафе, столовых и ресторанов полуострова в этой премии бесплатное.Собеседник РИА Новости Крым заявил, что в последние два года произошло понимание важности гастротуризма в России на всех уровнях, пришло понимание того, что турист, который хочет получить вкусную еду в отдельно взятом регионе – это драйвер экономики этого региона и его всестороннего развития в целом."70 лет назад Анастас Микоян занимался развитием гастрономии как сферы гостеприимства. С развалом СССР все было расформировано. А ведь в этой сфере работают 5% населения, а счастливыми делают 55%. Мы должны это исправить все вместе", - убежден управляющий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, еда, новости крыма, кулинария, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, мнения
Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова

Ресторатор призвал крымских кулинаров адаптировать местные продукты к мировой кухне

21:39 14.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПриготовление еды в ресторане. Архивное фото.
Приготовление еды в ресторане. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымский ресторатор Роман Лужный назвал продукты, которые обязательно нужно пробовать туристу в Крыму. По его мнению, здесь необходимо есть морепродукты, черноморскую рыбу, баранину. При этом он рекомендует своим коллегам-рестораторам готовить разные блюда из локальных продуктов. Это, по его мнению, поможет привлечь туристов, а также развить аграрный бизнес на полуострове.
"Однажды я отдыхал в одном крымском городе. Три дня я ждал в меню черноморскую уху, живя на море. При этом на рынке продавались кефали, пеленгас, ставрида, барабуля и даже лучшие для ухи ерши", - возмутился он.
По мнению ресторатора, шеф-повара Крыма должны объединиться с производителями продуктов и официальными дистрибьютерами, чтобы крымские локальные продукты попадали в заведения общепита на полуострове, минуя перекупщиков.
"С этой инициативой я пошел в правительство. Без правительства, конечно, мы никуда не уедем. Нам помогут только административные решения и расширение фермерских угодий. Мы должны разрабатывать принципы крымской гастрономии с учетом мировой практики, адаптировать наши лучшие продукты под мировую классику. Я не верю, что можно кашу приготовить из топора", - сказал он корреспонденту РИА Новости Крым.
В настоящий момент Роман организовал и реализует премию ПРОРЕСТ, которая методом тайных дегустаций выявит лучших игроков рынка общественного питания в разных ценовых сегментах. Затем будет составлен гастрономический навигатор по Крыму для туристов. Участие для кафе, столовых и ресторанов полуострова в этой премии бесплатное.
"Эта премия будет большим, чем русский Мишлен. Мы же не просто говорим, кто хороший, а кто недостойный, а с помощью мастер-классов помогаем людям поднять свой уровень и статус, приобщиться к развитию гастрономии, предоставляем круглогодичное сопровождение", - уверен Лужный.
Собеседник РИА Новости Крым заявил, что в последние два года произошло понимание важности гастротуризма в России на всех уровнях, пришло понимание того, что турист, который хочет получить вкусную еду в отдельно взятом регионе – это драйвер экономики этого региона и его всестороннего развития в целом.
"70 лет назад Анастас Микоян занимался развитием гастрономии как сферы гостеприимства. С развалом СССР все было расформировано. А ведь в этой сфере работают 5% населения, а счастливыми делают 55%. Мы должны это исправить все вместе", - убежден управляющий.
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Ресторан сети быстрого питания - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14:31
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
 
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