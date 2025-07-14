https://crimea.ria.ru/20250714/chto-poprobovat-v-krymu-restorator-nazval-luchshie-produkty-poluostrova-1147942206.html

Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова

Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова

Крымский ресторатор Роман Лужный назвал продукты, которые обязательно нужно пробовать туристу в Крыму. По его мнению, здесь необходимо есть морепродукты,... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T21:39

2025-07-14T21:39

2025-07-14T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымский ресторатор Роман Лужный назвал продукты, которые обязательно нужно пробовать туристу в Крыму. По его мнению, здесь необходимо есть морепродукты, черноморскую рыбу, баранину. При этом он рекомендует своим коллегам-рестораторам готовить разные блюда из локальных продуктов. Это, по его мнению, поможет привлечь туристов, а также развить аграрный бизнес на полуострове.По мнению ресторатора, шеф-повара Крыма должны объединиться с производителями продуктов и официальными дистрибьютерами, чтобы крымские локальные продукты попадали в заведения общепита на полуострове, минуя перекупщиков."С этой инициативой я пошел в правительство. Без правительства, конечно, мы никуда не уедем. Нам помогут только административные решения и расширение фермерских угодий. Мы должны разрабатывать принципы крымской гастрономии с учетом мировой практики, адаптировать наши лучшие продукты под мировую классику. Я не верю, что можно кашу приготовить из топора", - сказал он корреспонденту РИА Новости Крым.В настоящий момент Роман организовал и реализует премию ПРОРЕСТ, которая методом тайных дегустаций выявит лучших игроков рынка общественного питания в разных ценовых сегментах. Затем будет составлен гастрономический навигатор по Крыму для туристов. Участие для кафе, столовых и ресторанов полуострова в этой премии бесплатное.Собеседник РИА Новости Крым заявил, что в последние два года произошло понимание важности гастротуризма в России на всех уровнях, пришло понимание того, что турист, который хочет получить вкусную еду в отдельно взятом регионе – это драйвер экономики этого региона и его всестороннего развития в целом."70 лет назад Анастас Микоян занимался развитием гастрономии как сферы гостеприимства. С развалом СССР все было расформировано. А ведь в этой сфере работают 5% населения, а счастливыми делают 55%. Мы должны это исправить все вместе", - убежден управляющий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250714/v-krymu-taynye-pokupateli-otsenyat-rabotu-kafe-i-restoranov-1147937906.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, еда, новости крыма, кулинария, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, мнения