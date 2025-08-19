Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма

https://crimea.ria.ru/20250819/oteli-giganty-i-glempingi-ekspert-dala-sovet-dlya-turotrasli-kryma-1148807540.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Хорошим решением для развития туротрасли в Крыму было бы своеобразное зонирование вида отдыха и мест размещения туристов по регионам полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Она отметила, что среди отдыхающих в Крыму пользуется популярностью экологический туризм, гастротуризм, кемпинги.Она высоко оценила инициативу правительства о сертификации объектов размещения на полуострове и их классификации. При этом Бабий убеждена, что до сих про в Крыму хорошего номерного фонда по-прежнему не хватает."Должны заработать большие туристические кластеры. В Крыму есть место всему. Здесь должны быть большие современные комплексы, идеально подходящие для отдыха родителей с детьми: с бассейнами, анимацией, шведскими столами – с тем, ради чего они когда-то ехали в такую прекрасную, и теперь же такую безнадежно дорогую Турцию", – сказала эксперт.При этом она по достоинству оценила и наличие небольших отелей в горах и предгорьях Крыма.Такое разделение, считает эксперт, сыграет на руку всему туристическому кластеру в Крыму, когда и отдыхающие, и туроператоры будут понимать потоки распределения туристов в зависимости от их запросов."Сегодня мы действительно наблюдаем закономерный интерес к Крыму", – подытожила Бабий, отметив увеличение турпотока в том числе и за счет так называемых возвратных туристов, которые приехали в Крым во второй раз и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяВ Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценкиВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм

