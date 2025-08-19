https://crimea.ria.ru/20250819/oteli-giganty-i-glempingi-ekspert-dala-sovet-dlya-turotrasli-kryma-1148807540.html
Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
Хорошим решением для развития туротрасли в Крыму было бы своеобразное зонирование вида отдыха и мест размещения туристов по регионам полуострова. Такое мнение в РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T07:26
2025-08-19T07:26
2025-08-19T06:56
мнения
людмила бабий
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
отдых в крыму
крым курортный
отели крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_e70979a4bda00c6cff2fa7d3f20ad9ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Хорошим решением для развития туротрасли в Крыму было бы своеобразное зонирование вида отдыха и мест размещения туристов по регионам полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Она отметила, что среди отдыхающих в Крыму пользуется популярностью экологический туризм, гастротуризм, кемпинги.Она высоко оценила инициативу правительства о сертификации объектов размещения на полуострове и их классификации. При этом Бабий убеждена, что до сих про в Крыму хорошего номерного фонда по-прежнему не хватает."Должны заработать большие туристические кластеры. В Крыму есть место всему. Здесь должны быть большие современные комплексы, идеально подходящие для отдыха родителей с детьми: с бассейнами, анимацией, шведскими столами – с тем, ради чего они когда-то ехали в такую прекрасную, и теперь же такую безнадежно дорогую Турцию", – сказала эксперт.При этом она по достоинству оценила и наличие небольших отелей в горах и предгорьях Крыма.Такое разделение, считает эксперт, сыграет на руку всему туристическому кластеру в Крыму, когда и отдыхающие, и туроператоры будут понимать потоки распределения туристов в зависимости от их запросов."Сегодня мы действительно наблюдаем закономерный интерес к Крыму", – подытожила Бабий, отметив увеличение турпотока в том числе и за счет так называемых возвратных туристов, которые приехали в Крым во второй раз и более.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяВ Крыму отельерам напомнили о сроках прохождения самооценкиВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_7bcca6f11624b7eee7300ad4da578e55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, людмила бабий, туризм в крыму, крым, отдых в крыму, крым курортный, отели крыма
Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
Туротрасли в Крыму поможет развиваться зонирование полуострова по видам мест размещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Хорошим решением для развития туротрасли в Крыму было бы своеобразное зонирование вида отдыха и мест размещения туристов по регионам полуострова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
Она отметила, что среди отдыхающих в Крыму пользуется популярностью экологический туризм, гастротуризм, кемпинги.
"С 2014 года все подзабытые виды отдыха сейчас востребованы. За это время была проведена огромная работа по предоставлению пляжей в пользование. И пользователи пляжа, во-первых, навели порядок, во-вторых, организовали очень комфортные условия для тех же экологических туристов. У нас огромное количество мест для стоянок, куда люди прибывают своим транспортом и отдыхают с палатками", – сказала гостья эфира.
Она высоко оценила инициативу правительства о сертификации объектов размещения на полуострове и их классификации. При этом Бабий убеждена, что до сих про в Крыму хорошего номерного фонда по-прежнему не хватает.
"Должны заработать большие туристические кластеры. В Крыму есть место всему. Здесь должны быть большие современные комплексы, идеально подходящие для отдыха родителей с детьми: с бассейнами, анимацией, шведскими столами – с тем, ради чего они когда-то ехали в такую прекрасную, и теперь же такую безнадежно дорогую Турцию", – сказала эксперт.
При этом она по достоинству оценила и наличие небольших отелей в горах и предгорьях Крыма.
"Это похоже на туризм 70-80-х годов в Европе, когда было стремление к маленьким отелям, расположенным в горных локациях, вблизи сельхозферм или на виноградниках. В Крыму есть прекрасные старые курортные города с узкими улочками, где, конечно, никогда не будут построены огромные комплексы. Да там их не нужно", – отметила спикер.
Такое разделение, считает эксперт, сыграет на руку всему туристическому кластеру в Крыму, когда и отдыхающие, и туроператоры будут понимать потоки распределения туристов в зависимости от их запросов.
"Сегодня мы действительно наблюдаем закономерный интерес к Крыму", – подытожила Бабий, отметив увеличение турпотока в том числе и за счет так называемых возвратных туристов, которые приехали в Крым во второй раз и более.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: