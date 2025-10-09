https://crimea.ria.ru/20251009/v-yalte-vpervye-proydet-forum-vystavka-turizma-i-aktivnogo-otdykha-1150086378.html

Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 15 по 17 октября впервые пройдет форум-выставка, туризма и активного отдыха "Турист Экспо Крым 2025". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, мероприятие станет одним из ключевых событий осени и соберет представителей 15 регионов России – от Камчатки до Калининградской области, а также федеральных экспертов, представителей Агентства стратегических инициатив, общественных организаций и турбизнеса.Генеральный директор форума Сергей Семерецкий подчеркнул, что новый формат объединяет не только профессиональное сообщество, но и широкий круг посетителей."Весной мы провели облегченную версию выставки и увидели высокий интерес аудитории. Теперь делаем ставку на отечественного туриста – на тех, кто выбирает отдых в России. Будет насыщенная программа, коллективные стенды, розыгрыши, экспозиции. Мы хотим показать Крым во всех красках – от отелей и санаториев до гастрономии и культурных маршрутов", – рассказал Семерецкий.По его словам, форум станет площадкой для демонстрации потенциала регионов и укрепления связей между бизнесом и властью. В рамках события пройдут деловые сессии, выставка туристических возможностей, гастрономический форум и встречи для обсуждения кадровых и инфраструктурных вопросов отрасли.Ранее сообщалось, что Крым вошел в число самых популярных направлений для отельного отдыха в октябре, а самой востребованной на полуострове оказалась Ялта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ направлений для экономного отдыхаТуристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостровПеред новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь

