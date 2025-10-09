Рейтинг@Mail.ru
Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха
Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха
Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха
В Ялте с 15 по 17 октября впервые пройдет форум-выставка, туризма и активного отдыха "Турист Экспо Крым 2025". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 15 по 17 октября впервые пройдет форум-выставка, туризма и активного отдыха "Турист Экспо Крым 2025". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, мероприятие станет одним из ключевых событий осени и соберет представителей 15 регионов России – от Камчатки до Калининградской области, а также федеральных экспертов, представителей Агентства стратегических инициатив, общественных организаций и турбизнеса.Генеральный директор форума Сергей Семерецкий подчеркнул, что новый формат объединяет не только профессиональное сообщество, но и широкий круг посетителей."Весной мы провели облегченную версию выставки и увидели высокий интерес аудитории. Теперь делаем ставку на отечественного туриста – на тех, кто выбирает отдых в России. Будет насыщенная программа, коллективные стенды, розыгрыши, экспозиции. Мы хотим показать Крым во всех красках – от отелей и санаториев до гастрономии и культурных маршрутов", – рассказал Семерецкий.По его словам, форум станет площадкой для демонстрации потенциала регионов и укрепления связей между бизнесом и властью. В рамках события пройдут деловые сессии, выставка туристических возможностей, гастрономический форум и встречи для обсуждения кадровых и инфраструктурных вопросов отрасли.Ранее сообщалось, что Крым вошел в число самых популярных направлений для отельного отдыха в октябре, а самой востребованной на полуострове оказалась Ялта.
Ялта соберет 15 регионов на форум-выставку туризма и активного отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 15 по 17 октября впервые пройдет форум-выставка, туризма и активного отдыха "Турист Экспо Крым 2025". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
По его словам, мероприятие станет одним из ключевых событий осени и соберет представителей 15 регионов России – от Камчатки до Калининградской области, а также федеральных экспертов, представителей Агентства стратегических инициатив, общественных организаций и турбизнеса.
"Мы традиционно подводим итоги высокого туристского сезона и намечаем планы на будущий год. Но 2025 год особенный: он связан с системными изменениями в законодательстве и новыми тенденциями развития внутреннего туризма. Форум позволит обсудить эти изменения и дать старт активным продажам новогоднего отдыха 2026 года", – отметил Ганзий.
Генеральный директор форума Сергей Семерецкий подчеркнул, что новый формат объединяет не только профессиональное сообщество, но и широкий круг посетителей.
"Весной мы провели облегченную версию выставки и увидели высокий интерес аудитории. Теперь делаем ставку на отечественного туриста – на тех, кто выбирает отдых в России. Будет насыщенная программа, коллективные стенды, розыгрыши, экспозиции. Мы хотим показать Крым во всех красках – от отелей и санаториев до гастрономии и культурных маршрутов", – рассказал Семерецкий.
По его словам, форум станет площадкой для демонстрации потенциала регионов и укрепления связей между бизнесом и властью. В рамках события пройдут деловые сессии, выставка туристических возможностей, гастрономический форум и встречи для обсуждения кадровых и инфраструктурных вопросов отрасли.
Ранее сообщалось, что Крым вошел в число самых популярных направлений для отельного отдыха в октябре, а самой востребованной на полуострове оказалась Ялта.
