Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха

2025-10-09T07:37
2025-10-09T07:37
2025-10-08T18:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Кроме того, в рейтинг вошли: станица Должанская на Кубани со средним чеком на суточное размещение в 2282 рубля, Феодосия, где за ночь в отеле попросят в среднем 2290 рублей, Иркутск со средней ценой 2346 рублей и Оренбург – 2395 рублей.Замыкают десятку самых популярных направлений экономного сегмента: Томск, ― 2542 рубля, Саратов – 2476 и Ессентуки – 2594 рубля.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреЕвпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииБархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
