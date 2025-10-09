Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/krym-voshel-v-top-napravleniy-dlya-ekonomnogo-otdykha-1150054934.html
Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха
Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха
Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-09T07:37
2025-10-08T18:03
новости крыма
крым
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145385051_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e6e05c011745949103a82deab4484dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Кроме того, в рейтинг вошли: станица Должанская на Кубани со средним чеком на суточное размещение в 2282 рубля, Феодосия, где за ночь в отеле попросят в среднем 2290 рублей, Иркутск со средней ценой 2346 рублей и Оренбург – 2395 рублей.Замыкают десятку самых популярных направлений экономного сегмента: Томск, ― 2542 рубля, Саратов – 2476 и Ессентуки – 2594 рубля.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреЕвпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииБархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145385051_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73c1cc152cb7644ac85536df8a54ea19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, статистика
Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха

Три крымских курорта вошли в топ-направлений для экономного отдыха – исследование

07:37 09.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

"На первом месте – поселок Николаевка в Крыму, где средняя стоимость ночи проживания - 1986 рублей. На втором месте Ейск в Краснодарском крае, а на третьем – Саки – 2007 и 2170 рублей соответственно.

Кроме того, в рейтинг вошли: станица Должанская на Кубани со средним чеком на суточное размещение в 2282 рубля, Феодосия, где за ночь в отеле попросят в среднем 2290 рублей, Иркутск со средней ценой 2346 рублей и Оренбург – 2395 рублей.
Замыкают десятку самых популярных направлений экономного сегмента: Томск, ― 2542 рубля, Саратов – 2476 и Ессентуки – 2594 рубля.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
 
Новости КрымаКрымТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмСтатистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Крымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"
09:32В Уфе мужчина сбросил маленькую дочку с четвертого этажа 0:25
08:48В Одессе горят порт и объекты энергетики
08:33Непокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с Кавказа
08:04Бензин в Крыму – где можно заправить авто в четверг
08:01Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
07:58"Декретные" для женщин-предпринимателей: как оформить в Крыму
07:37Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха
07:25Беспилотники ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
06:53Трамп заявил о первой фазе мирного плана Израиля и ХАМАС
06:26Массированная атака на Волгоградскую область – горят объекты ТЭК
06:08Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости
00:01Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:44Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
22:06На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
22:00Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:53Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
21:38Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
Лента новостейМолния