https://crimea.ria.ru/20250806/barkhatnyy-sezon-v-krymu-tseny-na-otdykh-i-uroven-bronirovaniya--1148519488.html

Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования

Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования

Бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T13:15

2025-08-06T13:15

2025-08-06T13:16

бархатный сезон в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Бархатный сезон в Крыму обещает быть ярким и многолюдным, спрос на туры в регион в осенний период выросли на 30-40 % по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на экспертов отрасли. Бархатный сезон в Крыму начинается примерно в начале сентября и длится, как правило, несколько недель. Многие предпочитают отдыхать в период, когда жара уже спадает, туристов становится меньше, а море еще хорошо прогрето. Об этом свидетельствуют и цифры: по данным российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак входят в десятку самых популярных направлений для поездок в бархатный сезон в этом году. Цены в отелях Крыма в бархатный сезонКак отмечают туроператоры, примерно с середины сентября крымские отели начинают постепенное снижение цен. В зависимости от гостиницы, разница может составлять до 20–25% по сравнению с августом. При этом, с учетом повышенного спроса, в ряде средств размещения возможен дефицит мест.Речь, в частности, идет о санаториях и пансионатах, поскольку оздоровительные туры больше всего востребованы в это время года. К примеру, в санаториях западного берега Крыма, где лечат сакскими грязями. Также уже распроданы номера повышенной комфортности и семейные в некоторых топовых гостиницах полуострова.В среднем недельный отдых в Крыму на двоих в середине сентября в бюджетной гостинице обойдется от 16 тыс. руб. до 30 тыс. рублей, в отеле среднего уровня – от 35 до 65 тыс. рублей, в отеле 4–5 "звезд" – от 90 тыс. руб. и выше.Экскурсионные туры в КрымДанный вид отдыха в бархатный сезон менее популярен, чем пляжный, но пользуется стабильным спросом. Как отмечают туроператоры, число продаж где-то осталось на уровне прошлого года, где-то увеличилось на 10%.Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает 55-летие Самые востребованные экскурсионные программы охватывают достопримечательности Севастополя, а также восточного побережья и ЮБК. При этом большая часть бронирований приходится на октябрь–ноябрь, когда становится значительно прохладнее, а потому гораздо комфортнее совершать длительные пешие прогулки. Стоимость пятидневного тура варьируется от 68 тыс. до 80 тыс. руб. на двоих (без учета проезда), отметили в АТОР.Крымский мост или сухопутный коридорДобраться в Крым с материка можно по мосту через Керченский пролив или по сухопутному коридору через новые регионы России. И там, и там установлены пункты пропуска, где багаж и транспорт обязательно проверят. Из-за этого в дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди.Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 - на выезд из Крыма.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Что касается сухопутного коридора, приехать на отдых в Крым туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно. На территории этих пунктов, как и на досмотре перед Крымским мостом, проводится полная проверка вещей и багажа. Это необходимо для безопасности как самих гостей, так и жителей полуострова. Кроме того, на самой трассе в Крым находятся посты военной полиции, военной комендатуры, которые могут проверить документы. Поэтому паспорта, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль должны обязательно быть с собой. Подробнее - по ссылке >>>С начала года Крым посетили более 3,7 миллиона туристов. Об этом ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его данным, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации Аксенова, самым популярным местом у туристов остается Южный берег Крыма, который принял 48% общего турпотока. 26% отдыхающих выбрали западное, 14% – восточное побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырос спрос на премиум-туризмМудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом годуВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке

https://crimea.ria.ru/20250801/muzey-khersones-tavricheskiy-otkryl-pervuyu-vystavku-v-svoem-novom-zdanii-1148423530.html

https://crimea.ria.ru/20250726/kogda-otmenyat-sezonnye-letnie-poezda-v-krym-i-iz-kryma-1148223937.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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