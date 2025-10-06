Туристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещение

https://crimea.ria.ru/20251006/turisty-s-detmi-vybirayut-yaltu--tseny-na-razmeschenie-1149993633.html

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом в Сочи за ночь в отеле попросят в среднем 4502, в Питере – 4549 рублей, в Москве – 5804 рубля. Далее следуют Казань и Кисловодск со средним чеком в 5394 рубля и 4281 рубль.Ялта заняла шестую строчку рейтинга. За суточное размещение в курортной столице Крыма придется заплатить в среднем 6212 рублей.Замыкают список популярных направлений Краснодар, Геленджик, Нижний Новгород и Пятигорск, где средние цены колеблются от 3903 до 5064 рублей за сутки.Крым также вошел в число самых популярных направлений для отельного отдыха в октябре, а самой востребованной на полуострове оказалась Ялта – она вошла в четверку рейтинга после Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в КрымуРоссияне выбирают Крым для кинопутешествийГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

