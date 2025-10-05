https://crimea.ria.ru/20251005/oteli-kryma-v-tope-u-rossiyskikh-turistov--chto-i-pochem-v-oktyabre-1149910035.html

Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре

Крым вошел в число самых популярных направлений для отельного отдыха в октябре, а самой востребованной на полуострове оказалась Ялта. Таковы данные исследования

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА новости Крым. Крым вошел в число самых популярных направлений для отельного отдыха в октябре, а самой востребованной на полуострове оказалась Ялта. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным аналитиков, Ялта вошла в четверку рейтинга после Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы. Средний чек за суточное размещение в курортной столице Крыма составит 5499 рублей. В Сочи попросят 3242 рубля, в Питере – 3433, в Москве – 4163.Кроме того, в десятке оказались Геленджик, где за ночь в номере придется заплатить в среднем 3963 рубля, Краснодар и Анапа со стоимостью суточного проживания в 3378 и 3977 рублей соответственно, Севастополь – 3076 рублей, Алушта – 3791 и Судак – 3296 рублей.Крым сохраняет позитивный настрой: результат этого года в бархатный сезон окажется лучше, чем прошлогодний, как в сентябре, так и в октябре. Рост по заселениям в сентябре составил 40%, октябрьские бронирования еще продолжаются, но уже виден двойной прирост, сообщал ранее вице-президент Ассоциации туроператор России по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаРоссияне выбирают Крым для кинопутешествийЕвпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России

