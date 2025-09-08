https://crimea.ria.ru/20250908/goroda-kryma-stali-liderami-po-populyarnosti-dlya-osennego-turizma-1149277641.html

Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T19:48

2025-09-08T19:48

2025-09-08T19:48

крым

бархатный сезон в крыму

туризм в крыму

отдых в крыму

алушта

алупка

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143318014_209:0:2129:1080_1920x0_80_0_0_500117d31bf5a0a025f8cc5b1a10f80d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Осень, как отмечают эксперты сервиса, остается привлекательным временем для путешествий. Эта пора ассоциируется с тишиной, уютом и неспешными прогулками, особенно популярными в малых городах с населением до 50 тысяч человек.Кроме крымских курортов, в десятку популярных направлений вошли Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области, Сортавала в Карелии, Железноводск в Ставропольском крае, Пионерский в Калининградской области, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае.По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость недельного отдыха в Алуште составила 4527 рублей за ночь, в Судаке – 3685 рублей, в Алупке – 3736 рублей.Ранее сообщалось, что крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреВ Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателейКурортный сезон в Ялте продлили до 15 октября

крым

алушта

алупка

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бархатный сезон в крыму, туризм в крыму, отдых в крыму, алушта, алупка, судак