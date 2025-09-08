https://crimea.ria.ru/20250908/goroda-kryma-stali-liderami-po-populyarnosti-dlya-osennego-turizma-1149277641.html
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T19:48
2025-09-08T19:48
2025-09-08T19:48
крым
бархатный сезон в крыму
туризм в крыму
отдых в крыму
алушта
алупка
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143318014_209:0:2129:1080_1920x0_80_0_0_500117d31bf5a0a025f8cc5b1a10f80d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.Осень, как отмечают эксперты сервиса, остается привлекательным временем для путешествий. Эта пора ассоциируется с тишиной, уютом и неспешными прогулками, особенно популярными в малых городах с населением до 50 тысяч человек.Кроме крымских курортов, в десятку популярных направлений вошли Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области, Сортавала в Карелии, Железноводск в Ставропольском крае, Пионерский в Калининградской области, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае.По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость недельного отдыха в Алуште составила 4527 рублей за ночь, в Судаке – 3685 рублей, в Алупке – 3736 рублей.Ранее сообщалось, что крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреВ Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателейКурортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
крым
алушта
алупка
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143318014_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_90739b24b11cc8abb38f6f418021cea3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бархатный сезон в крыму, туризм в крыму, отдых в крыму, алушта, алупка, судак
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Крымские города возглавили рейтинг популярных направлений для отдыха осенью
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Крымские курорты стали самыми популярными малыми городами России для отдыха осенью 2025 года, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Осень, как отмечают эксперты сервиса, остается привлекательным временем для путешествий. Эта пора ассоциируется с тишиной, уютом и неспешными прогулками, особенно популярными в малых городах с населением до 50 тысяч человек.
"Призовые места, по понятным причинам, заняли крымские курорты. На первом месте Алушта в Крыму, за которой 32% бронирований в малых городах осенью. На втором месте Судак, а на третьем Алупка (22% и 7% бронирований в малых городах осенью соответственно)", – приводят данные эксперты.
Кроме крымских курортов, в десятку популярных направлений вошли Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области, Сортавала в Карелии, Железноводск в Ставропольском крае, Пионерский в Калининградской области, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае.
По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость недельного отдыха в Алуште составила 4527 рублей за ночь, в Судаке – 3685 рублей, в Алупке – 3736 рублей.
Ранее сообщалось, что крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений
для длительного отдыха в сентябре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: