Россияне выбирают Крым для кинопутешествий - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Соответствующее исследование провели аналитики российского сервиса бронирования отелей и... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Соответствующее исследование провели аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру в честь Дня российского кино, который отмечают 27 августа.В среднем ялтинское кинопутешествие занимает у россиян 6 дней со стоимостью размещения в сутки 5590 рублейНа втором месте оказался Ростов-на-Дону, где снимали картины "Верные друзья", "Ко мне, Мухтар", "Бумер-2" с ценой ночевки в 4011 рублей, а на третьем – Нижний Новгород, где снимались "Васса Железнова, "Сибирский цирюльник", "Три сестры" – 6108 рублей.Кроме того, в рейтинг вошли Калиниград, в декорациях которого сняты "Судьба человека", "Щит и меч", Ярославль – "Афоня", "Экипаж", "Доктор Живаго", "Евдокия", "Свадьба", Псков – "Два капитана", "Андрей Рублев", Выборг – "Белая гвардия", "Женщина в белом", Суздаль – "Метель", "Россия молодая", "Чародеи" и Кострома – "Снегурочка", "Юность Петра", "Жестокий романс".Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре, выяснили ранее Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское кино вдохновляет россиян на путешествия по Родине"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи45 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле
Новости
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий

Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов

19:45 27.08.2025
 
© РИА Новости . Марк Редькин
Кадр из художественного фильма "Алые паруса"
Кадр из художественного фильма Алые паруса - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости . Марк Редькин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Ялта вошла в число самых популярных в России летних киномаршрутов. Соответствующее исследование провели аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру в честь Дня российского кино, который отмечают 27 августа.

"Мы исключили из рейтинга Москву и Санкт-Петербург, хотя в этих городах снималось столько кинофильмов, что их трудно сосчитать. И тогда на первом месте оказалась Ялта, где снимались "Алые паруса", "Небесные ласточки" и "Сердца трех", – сообщают аналитики.

В среднем ялтинское кинопутешествие занимает у россиян 6 дней со стоимостью размещения в сутки 5590 рублей
На втором месте оказался Ростов-на-Дону, где снимали картины "Верные друзья", "Ко мне, Мухтар", "Бумер-2" с ценой ночевки в 4011 рублей, а на третьем – Нижний Новгород, где снимались "Васса Железнова, "Сибирский цирюльник", "Три сестры" – 6108 рублей.
Кроме того, в рейтинг вошли Калиниград, в декорациях которого сняты "Судьба человека", "Щит и меч", Ярославль – "Афоня", "Экипаж", "Доктор Живаго", "Евдокия", "Свадьба", Псков – "Два капитана", "Андрей Рублев", Выборг – "Белая гвардия", "Женщина в белом", Суздаль – "Метель", "Россия молодая", "Чародеи" и Кострома – "Снегурочка", "Юность Петра", "Жестокий романс".
Крым вошел в число направлений-лидеров у туристов для отдыха в сентябре, выяснили ранее Твил.ру, на первом месте оказался курортный поселок Николаевка с ростом популярности сразу на 500%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымское кино вдохновляет россиян на путешествия по Родине
"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи
45 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле
 
КрымЯлтаКиноНовости КрымаОтдых в Крыму
 
