https://crimea.ria.ru/20250927/evpatoriya-voshla-v-troyku-samykh-ekologichnykh-kurortov-rossii-1149783041.html
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 27.09.2025
2025-09-27T21:48
2025-09-27T21:48
2025-09-27T21:48
евпатория
экология
новости крыма
крым
отдых в крыму
туризм в крыму
крым курортный
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148079728_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_a66252b567d1c7fcf9cf4784d7a031ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, средний чек за ночевку в Геленджике составит 4783 рублей, в Евпатории –3420 рублей, в Кисловодске – 4452.Далее в рейтинге следует Севастополь с ценой за суточное размещение в среднем 4022 рубля, Пятигорск – 3472 рубля, Ессентуки – 3092 рубля, Железноводск – 3048 рублей, Петрозаводск – 3827 рублей, Сортавала – 6552 рублей и Кострома, где за ночь отеле попросят в среднем 3623 рубля.Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре, а крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябреКрым в лидерах по числу турпоездокБархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
евпатория
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148079728_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_4379bd8ed85941889c6b58d92dac474c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, экология, новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, внутренний туризм
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
Крымские города вошли в число самых популярных экологичных направлений – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Первое место среди популярных городских направлений с самой чистой окружающей средой и свежим воздухом получил Геленджик, второе – Евпатория, а третье – Кисловодск", – выяснили аналитики.
По их данным, средний чек за ночевку в Геленджике составит 4783 рублей, в Евпатории –3420 рублей, в Кисловодске – 4452.
Далее в рейтинге следует Севастополь с ценой за суточное размещение в среднем 4022 рубля, Пятигорск – 3472 рубля, Ессентуки – 3092 рубля, Железноводск – 3048 рублей, Петрозаводск – 3827 рублей, Сортавала – 6552 рублей и Кострома, где за ночь отеле попросят в среднем 3623 рубля.
Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день
в сентябре, а крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха
в сентябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: