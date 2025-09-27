Рейтинг@Mail.ru
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 27.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, средний чек за ночевку в Геленджике составит 4783 рублей, в Евпатории –3420 рублей, в Кисловодске – 4452.Далее в рейтинге следует Севастополь с ценой за суточное размещение в среднем 4022 рубля, Пятигорск – 3472 рубля, Ессентуки – 3092 рубля, Железноводск – 3048 рублей, Петрозаводск – 3827 рублей, Сортавала – 6552 рублей и Кострома, где за ночь отеле попросят в среднем 3623 рубля.Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре, а крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
евпатория, экология, новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный, внутренний туризм
Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России

Крымские города вошли в число самых популярных экологичных направлений – исследование

21:48 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"Первое место среди популярных городских направлений с самой чистой окружающей средой и свежим воздухом получил Геленджик, второе – Евпатория, а третье – Кисловодск", – выяснили аналитики.

По их данным, средний чек за ночевку в Геленджике составит 4783 рублей, в Евпатории –3420 рублей, в Кисловодске – 4452.
Далее в рейтинге следует Севастополь с ценой за суточное размещение в среднем 4022 рубля, Пятигорск – 3472 рубля, Ессентуки – 3092 рубля, Железноводск – 3048 рублей, Петрозаводск – 3827 рублей, Сортавала – 6552 рублей и Кострома, где за ночь отеле попросят в среднем 3623 рубля.
Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре, а крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
Крым в лидерах по числу турпоездок
Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования
 
Лента новостейМолния