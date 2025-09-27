https://crimea.ria.ru/20250927/evpatoriya-voshla-v-troyku-samykh-ekologichnykh-kurortov-rossii-1149783041.html

Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов России, в десятке также оказался Севастополь. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, средний чек за ночевку в Геленджике составит 4783 рублей, в Евпатории –3420 рублей, в Кисловодске – 4452.Далее в рейтинге следует Севастополь с ценой за суточное размещение в среднем 4022 рубля, Пятигорск – 3472 рубля, Ессентуки – 3092 рубля, Железноводск – 3048 рублей, Петрозаводск – 3827 рублей, Сортавала – 6552 рублей и Кострома, где за ночь отеле попросят в среднем 3623 рубля.Симферополь возглавил рейтинг российских городов для остановок на один день в сентябре, а крымский поселок Николаевка и еще четыре курорта на полуострове вошли в тройку самых популярных направлений для длительного отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябреКрым в лидерах по числу турпоездокБархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронирования

