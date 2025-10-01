https://crimea.ria.ru/20251001/kakim-budet-i-kak-dolgo-prodlitsya-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1149878296.html

Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму

Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму

Высокий сезон позади, в Крыму становится прохладнее, небо то и дело затягивают серые тучи, однако все это не мешает туристам выбирать полуостров местом осеннего РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T18:21

2025-10-01T18:21

2025-10-01T18:20

бархатный сезон в крыму

эксклюзивы риа новости крым

отдых в крыму

крым

туризм в крыму

крымская погода

погода в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118976_0:663:809:1118_1920x0_80_0_0_78ce3ce98371643ba09fb3150e2d544c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Высокий сезон позади, в Крыму становится прохладнее, небо то и дело затягивают серые тучи, однако все это не мешает туристам выбирать полуостров местом осеннего отдыха – рост бронирований по сравнению с прошлым годом составляет до 40%, а самые смелые еще совершают морские купания. Температура морской воды позволяет – до 21 градуса у восточного берега. О том, как проходит крымский бархатный сезон-2025 и чего ждать от погоды в октябре – в материале РИА Новости Крым.Бронирования в рост"Крым сохраняет позитивный настрой и результат этого года в бархатный сезон окажется лучше, чем прошлогодний и в сентябре, и в октябре. Рост по заселениям в сентябре – 40%. Октябрь также будет лучше, чем прошлый где-то в два раза. Это видно по текущим цифрам, хотя октябрьские бронирования еще продолжаются", – рассказал РИА Новости Крым вице-президент Ассоциации туроператор России по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор крупнейшего туроператора Сергей Ромашкин.По его совам, большинство туристов традиционно выбирают крымское Южнобережье: более 50% бронирований приходятся на средства размещения Большой Ялты и Большой Алушты и примерно по 25% – это западный и восточный берега полуострова."При этом последний месяц западный берег быстрее падает, чем восточный. Возможно, это связано с тем, что основная масса туристов – это автомобильные туристы, а им ближе ехать на восток", – предполагает Ромашкин.Туристы выбирают СПА и ЭКОВыбор крымского Южнобережья осенью объясняется большим количеством красивых природных и исторический локаций и экскурсионных маршрутов – в сентябре и октябре купаться в море уже рискуют не все, вместо этого гости полуострова предпочитают любоваться южнобережными дворцами и потрясающими горными пейзажами без палящего солнца и изнурительной жары. Так считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова. При этом жить осенний турист предпочитает в отелях со СПА-инфраструктурой."Все объекты, у которых есть собственная инфраструктура – СПА, анимационные программы, система "Все включено" – загружены под 80%. Те, у кого кроме моря ничего нет – это больше командировочные или бюджетные отдыхающие, в данном случае загрузка составляет не более 40%", – констатирует глава Ассоциации.При этом она подчеркивает: сезонные средства размещения в Крыму уже закрылись, принимать гостей продолжают оставшихся 30%. Большинство из них отмечают новую тенденцию: туристы предпочитают эко-отдых, отдых на природе. Такие туры все чаще выбирают местные туристы и это позволяет еще повышать загрузку в выходные дни. В целом, по ее словам, в октябре крымские отельеры ожидают до 50% заполняемости своих средств размещения.Погода в Крыму в октябреПо данным синоптиков, в ближайшие два дня в Крыму будет тепло и солнечно. Как рассказала РИА Новости Крым глава республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, 2 и 3 октября температура воздуха днем составит 18…20 градусов тепла, ночью ожидается +7…12, ветер юго-восточный, усилится до 15 м/с."В субботу, 4 числа, холодный атмосферный фронт принесет дожди, которые начнутся во второй половине дня местами и продолжатся в течение суток 5 октября. Но температурный фон еще будет достаточно высокий: до +19…+22 в субботу и +15…+20 в воскресенье. Ночи также еще комфортные – до +16 градусов тепла", – прогнозирует Любецкая.Следующая неделя откроется солнечной погодой. 6 и 7 октября осадков не ожидается, ночной температурный фон уже осенний – от +8 до +13 градусов. Днем в понедельник и вторник ожидается 15…20 градусов тепла."8 и 9 числа есть вероятность кратковременных дождей. Ночные температуры останутся без изменений, дневные понизятся до 15…19 градусов тепла. 10 и 11 октября – без осадков, +15…+20 градусов днем, +5…+10 – ночами", – продолжает собеседница.А вот температура морской воды по состоянию на 1 октября еще почти летняя: у западного побережья – до +18, на восточном, в частности, в Феодосии +21, в Ялте +20. Азовскоем оре уже остыло до +16 градусов.Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года, сообщил ранее в среду глава региона Сергей Аксенов. Только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море в Крыму остывает – чем может порадовать туристов полуостровНовые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности КрымаГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бархатный сезон в крыму, отдых в крыму, крым, туризм в крыму, крымская погода, погода в крыму, крым курортный