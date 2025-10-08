https://crimea.ria.ru/20251008/turisty-vybirayut-krym-v-mezhsezone--zachem-edut-na-poluostrov-1150007745.html

Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических маршрутов, которые можно осваивать без изнуряющей жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Председатель Комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Уже сейчас глубина осенних бронирований достаточно высокая, количество дней, которые гости пребывают на отдыхе, тоже увеличивается, отмечает эксперт. Кроме того, осенних туристов привлекают туристические маршруты. Один из новых – Большая Крымская тропа.Тихончук напомнил, что с начала года в республике отдохнули более 6 миллионов гостей и это на 16% больше, чем в 2024-ом, и озвучил прогноз минкурортов, по которому до конца года Крым должен преодолеть отметку в 7 миллионов гостей. По мнению главы профильного комитета, к 2030 году регион может "взять планку" в 10 миллионов туристов, в том числе за счет гостей, пребывающих в "низкий" сезон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуостроваНовые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности КрымаЧто предлагает Крым после окончания курортного сезона

