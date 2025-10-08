Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров
https://crimea.ria.ru/20251008/turisty-vybirayut-krym-v-mezhsezone--zachem-edut-na-poluostrov-1150007745.html
Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров
Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров
Все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических маршрутов, которые можно осваивать без изнуряющей жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Председатель Комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Уже сейчас глубина осенних бронирований достаточно высокая, количество дней, которые гости пребывают на отдыхе, тоже увеличивается, отмечает эксперт. Кроме того, осенних туристов привлекают туристические маршруты. Один из новых – Большая Крымская тропа.Тихончук напомнил, что с начала года в республике отдохнули более 6 миллионов гостей и это на 16% больше, чем в 2024-ом, и озвучил прогноз минкурортов, по которому до конца года Крым должен преодолеть отметку в 7 миллионов гостей. По мнению главы профильного комитета, к 2030 году регион может "взять планку" в 10 миллионов туристов, в том числе за счет гостей, пребывающих в "низкий" сезон.
Новости
роман тихончук, отдых в крыму, крым курортный, крым, туризм в крыму, санатории крыма, отели крыма
Туристы выбирают Крым в межсезонье – за чем едут на полуостров

Крым востребован в межсезонье из-за качества санаторного сервиса и турмаршрутов – эксперт

06:08 08.10.2025 (обновлено: 07:13 08.10.2025)
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаЗавершены первые 100 км благоустройства Большой Крымской тропы
Завершены первые 100 км благоустройства Большой Крымской тропы
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Все больше туристов выбирают Крым в межсезонье из-за роста достойных предложений в санаторно-курортной сфере, разнообразия СПА-отелей и новых туристических маршрутов, которые можно осваивать без изнуряющей жары. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Председатель Комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.

"Если взять общую структуру наших гостей, то более 50% это все-таки санаторно-курортное лечение, то есть люди едут в Крым за поддержанием, за восстановлением своего здоровья. А для оздоровления, для получения процедур, точно не обязательны летние месяцы, причем летом и цена выше. Поэтому за счет таких гостей мы получаем туристов в межсезонье", – говорит Тихончук.

Уже сейчас глубина осенних бронирований достаточно высокая, количество дней, которые гости пребывают на отдыхе, тоже увеличивается, отмечает эксперт. Кроме того, осенних туристов привлекают туристические маршруты. Один из новых – Большая Крымская тропа.

"Когда он в полной мере запустится, он будет с радиальными маршрутами порядка полутора тысяч километров. Плюс большое внимание уделяется сегодня событийному туризму. Появляется большое количества СПА-отелей и отелей, которые располагают разветвленной инфраструктурой, что дает возможность бизнесу зарабатывать деньги не только в летние месяцы", – перечислил гость эфира главные факторы, привлекающие туристов в Крым в межсезонье .

Тихончук напомнил, что с начала года в республике отдохнули более 6 миллионов гостей и это на 16% больше, чем в 2024-ом, и озвучил прогноз минкурортов, по которому до конца года Крым должен преодолеть отметку в 7 миллионов гостей. По мнению главы профильного комитета, к 2030 году регион может "взять планку" в 10 миллионов туристов, в том числе за счет гостей, пребывающих в "низкий" сезон.
