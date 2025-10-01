Рейтинг@Mail.ru
На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года - РИА Новости Крым, 01.10.2025
На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T12:16
2025-10-01T14:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он уточнил, что только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По данным Аксенова, 62% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% воспользовались железнодорожным транспортом и еще 15% приехали через исторические регионы. Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 40,4% от общего числа. Треть отдыхающих выбрали западное побережье, 15,6% – восточное, 11,4% предпочли Симферопольский и Бахчисарайский районы. Он отметил, что задача властей и сотрудников курортной сферы – приложить все усилия, чтобы отдых гостей был максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала годаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнениеКрым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортовКурортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
туризм в крыму, туризм, крым, новости крыма, сергей аксенов, отдых в крыму, бархатный сезон в крыму
На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года

Крым посетили более шести миллионов туристов с начала года – Аксенов

12:16 01.10.2025 (обновлено: 14:28 01.10.2025)
 
Пляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Туристический поток в Республику Крым с начала года превысил 6 миллионов человек, что на 16% выше уровня аналогичного периода 2024 года", – написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году.
По данным Аксенова, 62% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% воспользовались железнодорожным транспортом и еще 15% приехали через исторические регионы.
Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 40,4% от общего числа. Треть отдыхающих выбрали западное побережье, 15,6% – восточное, 11,4% предпочли Симферопольский и Бахчисарайский районы.

"Средний уровень загрузки средств размещения в сентябре составил 60%, что на 7,4% выше показателя 2024 года. Благодарю работников отрасли за профессионализм и за весомый вклад в совершенствование сферы гостеприимства региона. Курортный сезон на полуострове продолжается", – добавил глава республики.

Он отметил, что задача властей и сотрудников курортной сферы – приложить все усилия, чтобы отдых гостей был максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями.
