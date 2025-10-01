https://crimea.ria.ru/20251001/krym-posetili-bolee-6-mln-turistov-s-nachala-goda-1149873740.html

На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года

Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Более шести миллионов туристов посетили Республику Крым с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Он уточнил, что только в сентябре в Крыму отдохнули 745 тысяч человек, что на 16% больше, чем в прошлом году. По данным Аксенова, 62% туристов прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% воспользовались железнодорожным транспортом и еще 15% приехали через исторические регионы. Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 40,4% от общего числа. Треть отдыхающих выбрали западное побережье, 15,6% – восточное, 11,4% предпочли Симферопольский и Бахчисарайский районы. Он отметил, что задача властей и сотрудников курортной сферы – приложить все усилия, чтобы отдых гостей был максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала годаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнениеКрым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортовКурортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры

