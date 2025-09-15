https://crimea.ria.ru/20250915/chto-predlagaet-krym-posle-okonchaniya-kurortnogo-sezona-1149296904.html

Что предлагает Крым после окончания курортного сезона

Что предлагает Крым после окончания курортного сезона - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Что предлагает Крым после окончания курортного сезона

В Крыму действует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично – традиционно на полуострове после летнего периода оздоровления идет период лечения. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T07:44

2025-09-15T07:44

2025-09-15T07:16

радио "спутник в крыму"

санатории крыма

крым

отдых в крыму

лечение в крыму

здоровье

сергей стрельбицкий

сакская лечебная грязь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149429557_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6c9b3e391fe4d8667d42de2102b95b10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично – традиционно на полуострове после летнего периода оздоровления идет период лечения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.Он отметил, что периодом оздоровления в Крыму традиционно считается пять месяцев года, с мая по сентябрь, тогда как остальная часть года, с октября по апрель, является периодом лечения. В частности, знаменитыми лечебными грязями, которые используются в санаториях именно в холодную пору года, а не в жару, заметил спикер.Популярные минеральные источники, по его словам, есть, в частности, в Евпатории, где действуют три бювета, а также в Феодосии.В целом же, по словам Стрельбицкого, и сегодняшний потенциал санаторно-курортной отрасли Крыма, и специалисты, работающие в ее учреждениях, дают основания говорить, что республика способна предоставлять оздоровление по всем нозологиям.При этом процент загрузки санаториев Крыма минувшим летом и тот факт, что клиенты, ранее побывавшие на оздоровлении или лечении в Крыму, возвращаются сюда снова, свидетельствует о том, что на полуострове действительно оказываются высококвалифицированные услуги, сказал собеседник.И способствует этому не только новое оборудование, которое есть в крымских санаториях, считает он.Несмотря на тяжелый "украинский период" с его недофинансированием санаториев, большинство из которых к 2014 году представляли собой классические здравницы советского времени, Крым и тогда, и сейчас по праву гордится своими технологиями и методиками лечения и оздоровления, причем по своим природным лечебным факторам остается лидером, и это оценила Россия, добавил гость эфира."И мы сделали упор на лечение. Тогда еще не было в стране такой широкой кампании по здоровьесбережению, не было таких серьезных акций, государственных программ и проектов. Сегодня это есть, и Крым достойно занимает одно из лидерских мест в них", – заключил Стрельбицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватаетЖалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологии

https://crimea.ria.ru/20250715/sanatorii-kryma-priznany-luchshimi-v-rossii-po-effektivnosti-1147942300.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санатории крыма, крым, отдых в крыму, лечение в крыму, здоровье, сергей стрельбицкий, сакская лечебная грязь