https://crimea.ria.ru/20250915/chto-predlagaet-krym-posle-okonchaniya-kurortnogo-sezona-1149296904.html
Что предлагает Крым после окончания курортного сезона
Что предлагает Крым после окончания курортного сезона - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Что предлагает Крым после окончания курортного сезона
В Крыму действует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично – традиционно на полуострове после летнего периода оздоровления идет период лечения. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T07:44
2025-09-15T07:44
2025-09-15T07:16
радио "спутник в крыму"
санатории крыма
крым
отдых в крыму
лечение в крыму
здоровье
сергей стрельбицкий
сакская лечебная грязь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149429557_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6c9b3e391fe4d8667d42de2102b95b10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму действует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично – традиционно на полуострове после летнего периода оздоровления идет период лечения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.Он отметил, что периодом оздоровления в Крыму традиционно считается пять месяцев года, с мая по сентябрь, тогда как остальная часть года, с октября по апрель, является периодом лечения. В частности, знаменитыми лечебными грязями, которые используются в санаториях именно в холодную пору года, а не в жару, заметил спикер.Популярные минеральные источники, по его словам, есть, в частности, в Евпатории, где действуют три бювета, а также в Феодосии.В целом же, по словам Стрельбицкого, и сегодняшний потенциал санаторно-курортной отрасли Крыма, и специалисты, работающие в ее учреждениях, дают основания говорить, что республика способна предоставлять оздоровление по всем нозологиям.При этом процент загрузки санаториев Крыма минувшим летом и тот факт, что клиенты, ранее побывавшие на оздоровлении или лечении в Крыму, возвращаются сюда снова, свидетельствует о том, что на полуострове действительно оказываются высококвалифицированные услуги, сказал собеседник.И способствует этому не только новое оборудование, которое есть в крымских санаториях, считает он.Несмотря на тяжелый "украинский период" с его недофинансированием санаториев, большинство из которых к 2014 году представляли собой классические здравницы советского времени, Крым и тогда, и сейчас по праву гордится своими технологиями и методиками лечения и оздоровления, причем по своим природным лечебным факторам остается лидером, и это оценила Россия, добавил гость эфира."И мы сделали упор на лечение. Тогда еще не было в стране такой широкой кампании по здоровьесбережению, не было таких серьезных акций, государственных программ и проектов. Сегодня это есть, и Крым достойно занимает одно из лидерских мест в них", – заключил Стрельбицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватаетЖалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологии
https://crimea.ria.ru/20250715/sanatorii-kryma-priznany-luchshimi-v-rossii-po-effektivnosti-1147942300.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149429557_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9e31234dc56881ac0b20b06b37336ad6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санатории крыма, крым, отдых в крыму, лечение в крыму, здоровье, сергей стрельбицкий, сакская лечебная грязь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму действует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично – традиционно на полуострове после летнего периода оздоровления идет период лечения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий.
Он отметил, что периодом оздоровления в Крыму традиционно считается пять месяцев года, с мая по сентябрь, тогда как остальная часть года, с октября по апрель, является периодом лечения. В частности, знаменитыми лечебными грязями, которые используются в санаториях именно в холодную пору года, а не в жару, заметил спикер.
"И я очень рад, что сегодня новое дыхание получила наша сакская станция, которая выпускает и грязевые продукты, и косметику. И что начинает потихоньку зарождаться такое направление, как питьевое лечение, это тоже один из серьезных факторов, которые влияют на нашу конкурентоспособность", – отметил гость эфира.
Популярные минеральные источники, по его словам, есть, в частности, в Евпатории, где действуют три бювета, а также в Феодосии.
В целом же, по словам Стрельбицкого, и сегодняшний потенциал санаторно-курортной отрасли Крыма, и специалисты, работающие в ее учреждениях, дают основания говорить, что республика способна предоставлять оздоровление по всем нозологиям.
При этом процент загрузки санаториев Крыма минувшим летом и тот факт, что клиенты, ранее побывавшие на оздоровлении или лечении в Крыму, возвращаются сюда снова, свидетельствует о том, что на полуострове действительно оказываются высококвалифицированные услуги, сказал собеседник.
И способствует этому не только новое оборудование, которое есть в крымских санаториях, считает он.
"Все оборудование, которое на сегодняшний день есть в Крыму, есть и на материке. Но использование его с нашими природными факторами дает совсем другой результат", – сказал Стрельбицкий.
Несмотря на тяжелый "украинский период" с его недофинансированием санаториев, большинство из которых к 2014 году представляли собой классические здравницы советского времени, Крым и тогда, и сейчас по праву гордится своими технологиями и методиками лечения и оздоровления, причем по своим природным лечебным факторам остается лидером, и это оценила Россия, добавил гость эфира.
"И мы сделали упор на лечение. Тогда еще не было в стране такой широкой кампании по здоровьесбережению, не было таких серьезных акций, государственных программ и проектов. Сегодня это есть, и Крым достойно занимает одно из лидерских мест в них", – заключил Стрельбицкий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: