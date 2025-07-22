"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля – РИА Новости Крым. В Крыму лечебной грязи в Сакском озере хватит минимум на 500 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный технолог Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (ГГРЭС) Валентин Иванинский.Иванинский отметил, что сакские грязи – не просто природное достояние, а опора российской санаторно-курортной отрасли, мощная альтернатива импортной бальнеопродукции и объект пристального научного и экологического контроля. Сегодня добыча грязи из Сакского озера не только не уменьшается, но и стабильно растет. В 2024 году объемы увеличились на 10% по сравнению с предыдущим годом и составили 2713 тонн. Параллельно было произведено 12,28 тыс. м3 лечебной рапы. Динамика 2025-го обещает вывести показатели в еще больший плюс.Станция ГГРЭС, основанная еще в 1926 году, ведет системную работу по изучению, добыче и сохранению лечебных ресурсов Крыма. Технолог утверждает, что уникальная инженерная система регулирования водно-солевого баланса и строгий мониторинг состояния озера позволяют сохранять свойства лечебной грязи на высоком уровне."Для стабилизации физико-химических и санитарно-микробиологических параметров разработана и построена на берегах озера система инженерно-защитных сооружений, позволяющая в жаркое время года искусственно проводить наполнение озера морской водой. Продолжается также формирование окружающей среды вокруг лечебных водоемов. И эти процессы могут оказывать прежде всего негативное влияние на воду. Чтобы предотвратить или снизить их, мы проводим наблюдения и контроль за этими параметрами", – пояснил начальник отдела природных и лечебных ресурсов ГГРЭС Виктор Чабан.Сегодня продукция Крымской ГГРЭС включает более 50 наименований – от традиционных грязевых аппликаций до современных гелевых составов, косметических масок и рапных изделий. В 2024 году было произведено 180 тысяч единиц пакетированной и бальнеокосметической продукции, которая поставляется не только в крымские и российские санатории (более 200 учреждений), но и в страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.Как отмечают в министерстве курортов и туризма Крыма, отечественные производители успешно преодолели стереотип о том, что качественной может быть только импортная косметика. Крымская продукция уже активно представлена в розничных сетях, салонах и на маркетплейсах.Он также добавил, что больше трети крымских туристов выбирают отдых в санаториях, однако регион – сам по себе большая здравница. По его словам, природа, климат и ландшафты – мощный лечебный фактор."В Крыму зарождалось курортолечение, именно благодаря научным разработкам, уникальным лечебным программам, целебным ресурсам Крым востребован и конкурентоспособен", – подчеркнул Ганзий.Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озераБольше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаторияхСанатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля – РИА Новости Крым. В Крыму лечебной грязи в Сакском озере хватит минимум на 500 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный технолог Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (ГГРЭС) Валентин Иванинский.
"Запасов только восточного эксплуатируемого бассейна хватит на 100 лет. А западный бассейн, он у нас в резерве, там хватит на 400-500 лет. Поэтому наша задача основная – это сохранение этого лечебного ресурса, как грязи, так и рапы", – добавил он.
Иванинский отметил, что сакские грязи – не просто природное достояние, а опора российской санаторно-курортной отрасли, мощная альтернатива импортной бальнеопродукции и объект пристального научного и экологического контроля. Сегодня добыча грязи из Сакского озера не только не уменьшается, но и стабильно растет.
В 2024 году объемы увеличились на 10% по сравнению с предыдущим годом и составили 2713 тонн. Параллельно было произведено 12,28 тыс. м3 лечебной рапы. Динамика 2025-го обещает вывести показатели в еще больший плюс.
Станция ГГРЭС, основанная еще в 1926 году, ведет системную работу по изучению, добыче и сохранению лечебных ресурсов Крыма. Технолог утверждает, что уникальная инженерная система регулирования водно-солевого баланса и строгий мониторинг состояния озера позволяют сохранять свойства лечебной грязи на высоком уровне.
"Для стабилизации физико-химических и санитарно-микробиологических параметров разработана и построена на берегах озера система инженерно-защитных сооружений, позволяющая в жаркое время года искусственно проводить наполнение озера морской водой. Продолжается также формирование окружающей среды вокруг лечебных водоемов. И эти процессы могут оказывать прежде всего негативное влияние на воду. Чтобы предотвратить или снизить их, мы проводим наблюдения и контроль за этими параметрами", – пояснил начальник отдела природных и лечебных ресурсов ГГРЭС Виктор Чабан.
Сегодня продукция Крымской ГГРЭС включает более 50 наименований – от традиционных грязевых аппликаций до современных гелевых составов, косметических масок и рапных изделий. В 2024 году было произведено 180 тысяч единиц пакетированной и бальнеокосметической продукции, которая поставляется не только в крымские и российские санатории (более 200 учреждений), но и в страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
"Мы постоянно разрабатываем и внедряем новые линейки, расширяем ассортимент. Это дает возможность потребителям использовать комплекс грязелечения на дому. Область применения, лечения сакскими грязями очень высока. Лечится более 100 заболеваний", – добавил Иванинский.
Как отмечают в министерстве курортов и туризма Крыма, отечественные производители успешно преодолели стереотип о том, что качественной может быть только импортная косметика. Крымская продукция уже активно представлена в розничных сетях, салонах и на маркетплейсах.
"Польза и целебные свойства сакских грязей намного превышают такие же свойства грязей Мертвого моря. Все больше наших гостей выбирают крымскую косметику как лучший сувенир из Крыма", – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Он также добавил, что больше трети крымских туристов выбирают отдых в санаториях, однако регион – сам по себе большая здравница. По его словам, природа, климат и ландшафты – мощный лечебный фактор.
"В Крыму зарождалось курортолечение, именно благодаря научным разработкам, уникальным лечебным программам, целебным ресурсам Крым востребован и конкурентоспособен", – подчеркнул Ганзий.
Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки. По ее словам, регион нацелен на продвижение крымской пищевой продукции, натуральной косметики и услуг в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601