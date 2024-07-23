https://crimea.ria.ru/20240723/v-krymu-i-gryazi-tselebnye-kak-osvaivayut-sakskoe-ozero-1139082848.html

В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро

В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро

Грязедобывающая машина работает только в тихую безветренную погоду, и только в тандеме с пришвартованной к ней баржей. Машина опускает стрелу и ковшами черпает... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T19:25

2024-07-23T19:25

2024-07-23T19:58

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Грязедобывающая машина работает только в тихую безветренную погоду, и только в тандеме с пришвартованной к ней баржей. Машина опускает стрелу и ковшами черпает грязь, предварительно сняв с нее защитную гипсовую корку. Грузит добытое на баржу, которая доставляет грязь до пункта перегрузки, где по транспортеру сырье загружают в бункеры – большой и маленький. Для просеивания. Просеянное через виброситовальную установку с ячейками 2х2 миллиметра отгружают санаториям, а то, что проходит через ячейки 0,9х0,9 миллиметров - фасуют, отправляют на производство косметики. За смену на госпредприятии "Крымская гидрогеологическая режимная эксплуатационная станция" (ГГРЭС) добывают до 25 тонн целебной сакской грязи, рассказывает замдиректора по производству Дмитрий Солоха.Насосом не возьмешь"Если сравнивать оборудование, которое у нас было еще при Украине, то это небо и земля. Раньше баржа была изготовлена из черного металла. Нам приходилось ее ремонтировать практически каждый год, потому что озеро имеет высокую минерализацию, это агрессивная среда. Никакая покраска не спасала. Сейчас баржа выполнена из нержавеющего металла, и ремонты по восстановлению корпуса исключены: нержавеющий материал подобран таким образом, что минерализация озера на него не влияет", - рассказывает Дмитрий Иванович, с гордостью показывая "посудину" стоимостью порядка 15 млн рублей.В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года" на предприятии провели глобальную модернизацию и реконструкцию озерно-грязевого хозяйства. Построили новые мощные гидротехнические сооружения, каналы, озерную и морскую насосные станции, пункт водозабора, рапа-башню и пункт грязедобычи.Грязь Сакского озера вязкая и взять ее насосом просто невозможно. Как, например, ейские грязи, добавляет замдиректора.Также на предприятии теперь новые бункеры. Так, если раньше оставлять на хранение могли только 60 тонн грязи, то теперь объем бункеров увеличился, и можно хранить до 148 тонн грязи, что позволяет безостановочно отпускать ее потребителям.Грязь для санаториев отлеживается в специальных регенерационных бассейнах, где она стабилизуется, еще больше густеет.- А куда девается отработанная грязь, из санаториев?- Ее отправляют в регенерационные бассейны, где она лежит под покровом рапы и восстанавливается. Но даже если мы не будем ее использовать, свежедобытой грязи хватит еще на много-много поколений.Сохранить лечебный ресурсПримечательно, что это первая столь масштабная реконструкция, проведенная с момента пуска станции в далеком 1926 году."Сейчас в среднем мы добываем три тысячи тонн грязи в год. Но программой ФЦП предусмотрено увеличение добычных работ до 6000 тонн", - уточнят онВ советский период добывалось до двенадцати тысяч тонн грязи в год, а в украинский - от 1,7 до 3,5 тысяч тонн. При этом до санкций сакские грязи были сертифицированы в Европе, уезжали в Польшу, несколько санаториев в Румынии работали исключительно на ней. Теперь Европа потеряла крымский высококачественный лечебный продукт.- Почему?- Потому что лечебная грязь - это эндемичный продукт. Согласитесь, глупо было бы ехать на Кавказские Минеральные Воды, лечиться сакскими грязями. В 2013 году делали сравнительный анализ сакских грязей и грязей Мертвого моря. Так вот наши грязи на порядок лучше. У нас больше биологически активных веществ, жирорастворимых витаминов, микроэлементов. Сакские грязи лечат более 100 заболеваний.Летом, когда из-за жары идет интенсивное испарение с поверхности озера и растет минерализация, особенно важна регулировка водно-солевого баланса. Специалисты станции закачивают большие объемы морской воды, которая имеет меньшую минерализацию. Это единственное на постсоветском пространстве месторождение с искусственной регулировкой водно-солевого баланса. Ученые регулируют химические, биологические параметры рапы и грязи в тех параметрах, которые необходимы для сохранения их лечебных свойств."Практически каждую неделю ученые проводят мониторинг состояния природных лечебных ресурсов, близлежащих поступлений, поверхностных и грунтовых вод, для этого есть цепь наблюдательных скважин. Еженедельно гидрогеологи проводят отбор проб. Центральная испытательная лаборатория проводит анализы, и мы в динамике понимаем состояние озера", - объясняет Иваницкий.У Крымской гидрогеологической режимной эксплуатационной станции как государственного унитарного производственного предприятия две основные задачи: сохранять лечебный гидроминеральный ресурс (грязь и рапу) и обеспечивать им санаторно-курортный комплекс, добавляет он.Купаться в озере нельзяПредания о полезных свойствах сакских грязей ходили еще с античных времен. Легенды говорят, что раны и болезни здесь лечили древние греки, скифы, татары и казаки.- Купаться в Сакском озере можно?- Купаются, конечно, люди. Но этого делать нельзя. Минерализация рапной ванны, которую назначают по медицинским показаниям, составляет 40-60 граммов на литр. А сейчас в озере этот показатель где-то 230 граммов на литр. Конечно, ожога не получишь, но это воздействие нельзя назвать благоприятным. И ладно бы, пять-семь минут постояли и ушли. Так часами же стоят! А эти "уникальные" методики грязелечения, когда обмазываются грязью и обсыхают на ветру, а бывает, что еще и стрейч-пленкой обматываются. Поверьте, это может печально закончиться. Озеро действительно помогает, но должен быть принцип разумной достаточности, с душой и умом надо к нему подходить. А мы за неделю "куб" мусора вывозим с озера - пакеты, тряпки, остатки еды. Вот наша боль.- Как надолго еще хватит сакской грязи?- Ресурсов озера хватит еще лет на пятьсот. В ближайшее время узнаем более точную цифру, уже ведутся подсчеты.Санаторий на домуФасовать грязь в разные виды тары и разрабатывать косметику с использованием природных лечебных ресурсов, грязи и рапы на станции стали еще в начале двухтысячных годов, когда назрела необходимость содержать имеющиеся гидротехнические сооружения. А в прошлом году при поддержке Министерства курортов Крыма на предприятии была создана опытно-экспериментальная лаборатория бальнео-косметических продуктов."Сейчас мы выпускаем порядка 70 наименований. Это и мыло, и маски, и поровый раствор Биоль (средство для наружного использования, приготовленное на основе отжима из целебных грязей – ред.), и кремы. В этом году разработали и запустили в производство аппликации – рапные и грязевые", - рассказывает Иваницкий.Последние особенно хороши для домашнего лечения: достал пакетик, приложил на больное место – сустав, спину, сверху грелку – и получил полноценную лечебную процедуру. Санаторий на дому.Сакские минеральные грязи – это сложная физико-химическая система природного происхождения, включающая грязевый раствор, минеральный остов, органоминеральный коллоидный комплекс и биологическую составляющую. Последняя представлена бактериями, грибами, микроводорослями и протистами, а также продуктами их жизнедеятельности. Темно-серая, мягкая, с сероводородным запахом масса обладает выраженным бальнеотерапевтическим действием и используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нервной системы, женской и мужской половой сферы, органов дыхания, болезней кожи, глаз и ЛОР-заболеваний.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник вымершим: уникальная скульптура украшает курорт в КрымуКакие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасльОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

саки, крым, здоровье, новости крыма, реализация фцп в крыму и севастополе, бальнеология, сакская лечебная грязь