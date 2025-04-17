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Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
В этом году в Крыму будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T15:25
2025-04-17T15:25
2025-04-17T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, благодаря строительству шести быстровозводимых модульных корпусов, в каждую смену в лагерях сможет оздоровиться на 300 детей больше, чем ранее. Обеспечивать оздоровительную кампанию будут 11 тысяч вожатых, педагогов, медицинских и других работников.Глава Крыма отметил, что бесплатный отдых в Крыму предусмотрен для 21 категории детей. С этого года по поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму дополнили указанный перечень пасынками и падчерицами участников СВО.Он добавил, что до 15 мая межведомственные комиссии завершат мониторинг состояния готовности детских оздоровительных учреждений к началу работы.Ранее министр образования республики Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий
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крым, сергей аксенов, дети, детский отдых, оздоровление детей в крыму, общество, новости крыма
Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом
В Крыму планируется оздоровить 190 тысяч детей за лето – Аксенов
15:25 17.04.2025 (обновлено: 15:27 17.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, благодаря строительству шести быстровозводимых модульных корпусов, в каждую смену в лагерях сможет оздоровиться на 300 детей больше, чем ранее. Обеспечивать оздоровительную кампанию будут 11 тысяч вожатых, педагогов, медицинских и других работников.
"На сегодняшний день лагерями заключен 51 контракт на оздоровление и отдых более 23 тысяч ребят из других субъектов Российской Федерации. При этом мы дополнительно готовы принять до 15 тысяч человек", – сообщил Аксенов.
Глава Крыма отметил, что бесплатный отдых в Крыму предусмотрен для 21 категории детей. С этого года по поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму дополнили указанный перечень пасынками и падчерицами участников СВО.
Он добавил, что до 15 мая межведомственные комиссии завершат мониторинг состояния готовности детских оздоровительных учреждений к началу работы.
Ранее министр образования республики Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха
. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал
в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.
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