https://crimea.ria.ru/20250417/skolko-detey-otdokhnut-v-krymu-etim-letom-1145757625.html

Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом

Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом

В этом году в Крыму будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T15:25

2025-04-17T15:25

2025-04-17T15:27

крым

сергей аксенов

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детский отдых

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным прибыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, благодаря строительству шести быстровозводимых модульных корпусов, в каждую смену в лагерях сможет оздоровиться на 300 детей больше, чем ранее. Обеспечивать оздоровительную кампанию будут 11 тысяч вожатых, педагогов, медицинских и других работников.Глава Крыма отметил, что бесплатный отдых в Крыму предусмотрен для 21 категории детей. С этого года по поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму дополнили указанный перечень пасынками и падчерицами участников СВО.Он добавил, что до 15 мая межведомственные комиссии завершат мониторинг состояния готовности детских оздоровительных учреждений к началу работы.Ранее министр образования республики Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, дети, детский отдых, оздоровление детей в крыму, общество, новости крыма