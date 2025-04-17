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Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
Береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована – следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:47
2025-04-17T11:47
2025-04-17T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована – следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что исследовали самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря. Специалисты работали четырьмя группами. Проходили по суше, осматривали урез воды, обследовали воду на расстоянии от 2 до 20 метров от берега. А водолазы совершали погружение с катера и осматривали морское дно на расстоянии до 50 метров от берега.На территории береговой линии основные мероприятия по уборке и вывозу отходов, загрязненных нефтепродуктами, завершили, добавил губернатор Севастополя."Но мы продолжаем мониторинг и в случае обнаружения загрязнений на пляжах убираем все в оперативном порядке", – уточнил Развожаев.Ранее стало известно, что в Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытиюДетские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном мореКрым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
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севастополь, новости севастополя, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, михаил развожаев, пляжи крыма, экология, крым, черное море
Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
В Севастополе на побережье и на дне моря не обнаружено новых следов мазута - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Береговая линия и прибрежная часть морского дна в Севастополе полностью обследована – следов мазута не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Спасательная служба Севастополя проверила все пляжи и дикие места отдыха от Казачьей бухты до мыса Айя, до этого обследовали пляжи Северной стороны. Следов мазута на морском дне и в воде не обнаружено", – написал Развожаев в Telegram-канале.
Он добавил, что исследовали самые труднодоступные места, куда зайти можно только с моря. Специалисты работали четырьмя группами. Проходили по суше, осматривали урез воды, обследовали воду на расстоянии от 2 до 20 метров от берега. А водолазы совершали погружение с катера и осматривали морское дно на расстоянии до 50 метров от берега.
На территории береговой линии основные мероприятия по уборке и вывозу отходов, загрязненных нефтепродуктами, завершили, добавил губернатор Севастополя.
"Но мы продолжаем мониторинг и в случае обнаружения загрязнений на пляжах убираем все в оперативном порядке", – уточнил Развожаев.
Ранее стало известно, что в Крыму преступили к утилизации мазута
, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.
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