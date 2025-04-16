Рейтинг@Mail.ru
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250416/krym-usilil-pozitsii-na-turisticheskom-rynke-ot-sanatoriev-do-gastronomii-1145727783.html
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T19:28
2025-04-16T19:28
эксклюзивы риа новости крым
сергей ганзий
форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"
видео
крым
новости крыма
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
минкурортов крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/92/1114949299_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_de5bdded960f712960fa3c0b305afe54.jpg
ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому наследию. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий. Одним из ключевых преимуществ Крыма остается уникальный природно-климатический потенциал, уверен министр. Это и целебный воздух, и возможности для бальнеотерапии, грязелечения и пелоидотерапии. Особенно востребованы крымские здравницы, предлагающие санаторно-курортное лечение, которое давно зарекомендовало себя как одно из лучших в стране. Министр добавил, что в Крыму также развивается гастрономический туризм. Богатая крымская кухня и гастрообьекты становятся визитной карточкой региона, предлагая туристам не только отдых, но и вкусные открытия. В числе ожидаемых новинок - бювет минеральной воды в Саках, который будет доступен для всех жителей и гостей полуострова. Также в Феодосии к 9 мая планируется установка памятной стелы, посвященной статусу города Воинской славы. Сергей Ганзий прогнозирует, что объект станет новой точкой притяжения и развития патриотического туризма в Крыму. Традиционно региональным лидером по туризму является Южный берег Крыма, который принимает до 50% гостей полуострова. Однако министр сообщает, что растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье – в Феодосии, Судаке и в Черноморском районе.Форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" проходит в Ялте с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
https://crimea.ria.ru/20250416/krym-i-istoricheskie-regiony-obedinyayutsya-dlya-razvitiya-turotrasli-1145727632.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/92/1114949299_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_135a82ca598a6abb34cfdaf662d84cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ганзий, форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым", видео, крым, новости крыма, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, минкурортов крыма
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии

В Крыму открывают новые точки притяжения для жителей и гостей полуострова - минкурортов

19:28 16.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому наследию. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий.
Одним из ключевых преимуществ Крыма остается уникальный природно-климатический потенциал, уверен министр. Это и целебный воздух, и возможности для бальнеотерапии, грязелечения и пелоидотерапии. Особенно востребованы крымские здравницы, предлагающие санаторно-курортное лечение, которое давно зарекомендовало себя как одно из лучших в стране.

"Крым – это синергия преимуществ, которые способствуют тому, что гость, житель Российской Федерации, в первую очередь, выбирает отдых здесь", – подчеркнул Ганзий.

Министр добавил, что в Крыму также развивается гастрономический туризм. Богатая крымская кухня и гастрообьекты становятся визитной карточкой региона, предлагая туристам не только отдых, но и вкусные открытия. В числе ожидаемых новинок - бювет минеральной воды в Саках, который будет доступен для всех жителей и гостей полуострова.
Также в Феодосии к 9 мая планируется установка памятной стелы, посвященной статусу города Воинской славы. Сергей Ганзий прогнозирует, что объект станет новой точкой притяжения и развития патриотического туризма в Крыму.

"Патриотическое направление туризма активно развивается в Республике Крым, в целом патриотический туризм популярен в России", – говорит министр.

Традиционно региональным лидером по туризму является Южный берег Крыма, который принимает до 50% гостей полуострова. Однако министр сообщает, что растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье – в Феодосии, Судаке и в Черноморском районе.
Форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" проходит в Ялте с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов
В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах
Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
На набережной Судака - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
16:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ГанзийФорум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым"ВидеоКрымНовости КрымаТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Раскрыт план Зеленского на 9 мая
21:32Крестный ход и концерт-караоке – как отметят Пасху в Новом Херсонесе
21:14Крымчанин стал призером международного турнира по теннису
20:53В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
20:32Противодействие диверсантам: в двух районах Крыма могут отключить связь
20:11В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектов
19:55Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поезда
19:45В Крыму на обустройство села направили 30 млн рублей
19:28Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
19:03Экс-губернатора Курской области задержали по делу о хищении 1 млрд рублей
18:44Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
18:43"Кто, если не я": в Керчи простились с героем спецоперации
18:3110-летний мальчик подорвался на мине ВСУ в Белгородской области
18:20Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске
18:10Севастополь простился с героем спецоперации
17:52Ребенок и мужчина погибли на пожаре в Сочи
17:35В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка
17:26Авария на сетях обесточила часть Симферопольского района
17:19Задержаны экс-губернатор Курской области и его бывший первый заместитель
17:01Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии
Лента новостейМолния