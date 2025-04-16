https://crimea.ria.ru/20250416/krym-usilil-pozitsii-na-turisticheskom-rynke-ot-sanatoriev-do-gastronomii-1145727783.html
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T19:28
2025-04-16T19:28
2025-04-16T19:28
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сергей ганзий
форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"
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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому наследию. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий. Одним из ключевых преимуществ Крыма остается уникальный природно-климатический потенциал, уверен министр. Это и целебный воздух, и возможности для бальнеотерапии, грязелечения и пелоидотерапии. Особенно востребованы крымские здравницы, предлагающие санаторно-курортное лечение, которое давно зарекомендовало себя как одно из лучших в стране. Министр добавил, что в Крыму также развивается гастрономический туризм. Богатая крымская кухня и гастрообьекты становятся визитной карточкой региона, предлагая туристам не только отдых, но и вкусные открытия. В числе ожидаемых новинок - бювет минеральной воды в Саках, который будет доступен для всех жителей и гостей полуострова. Также в Феодосии к 9 мая планируется установка памятной стелы, посвященной статусу города Воинской славы. Сергей Ганзий прогнозирует, что объект станет новой точкой притяжения и развития патриотического туризма в Крыму. Традиционно региональным лидером по туризму является Южный берег Крыма, который принимает до 50% гостей полуострова. Однако министр сообщает, что растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье – в Феодосии, Судаке и в Черноморском районе.Форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" проходит в Ялте с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей ганзий, форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым", видео, крым, новости крыма, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, минкурортов крыма
Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии
В Крыму открывают новые точки притяжения для жителей и гостей полуострова - минкурортов
ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко.
Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому наследию. Об этом РИА Новости Крым
рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий.
Одним из ключевых преимуществ Крыма остается уникальный природно-климатический потенциал, уверен министр. Это и целебный воздух, и возможности для бальнеотерапии, грязелечения и пелоидотерапии. Особенно востребованы крымские здравницы, предлагающие санаторно-курортное лечение, которое давно зарекомендовало себя как одно из лучших в стране.
"Крым – это синергия преимуществ, которые способствуют тому, что гость, житель Российской Федерации, в первую очередь, выбирает отдых здесь", – подчеркнул Ганзий.
Министр добавил, что в Крыму также развивается гастрономический туризм. Богатая крымская кухня и гастрообьекты становятся визитной карточкой региона, предлагая туристам не только отдых, но и вкусные открытия. В числе ожидаемых новинок - бювет минеральной воды в Саках, который будет доступен для всех жителей и гостей полуострова.
Также в Феодосии к 9 мая планируется установка памятной стелы, посвященной статусу города Воинской славы. Сергей Ганзий прогнозирует, что объект станет новой точкой притяжения и развития патриотического туризма в Крыму.
"Патриотическое направление туризма активно развивается в Республике Крым, в целом патриотический туризм популярен в России", – говорит министр.
Традиционно региональным лидером по туризму является Южный берег Крыма, который принимает до 50% гостей полуострова. Однако министр сообщает, что растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье – в Феодосии, Судаке и в Черноморском районе.
Форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" проходит в Ялте с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.
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