https://crimea.ria.ru/20250416/krym-usilil-pozitsii-na-turisticheskom-rynke-ot-sanatoriev-do-gastronomii-1145727783.html

Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии

Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии

Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T19:28

2025-04-16T19:28

2025-04-16T19:28

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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Республика продолжает укреплять свои позиции на туристском рынке России благодаря уникальному сочетанию природным, лечебным ресурсам и культурно-историческому наследию. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма Сергей Ганзий. Одним из ключевых преимуществ Крыма остается уникальный природно-климатический потенциал, уверен министр. Это и целебный воздух, и возможности для бальнеотерапии, грязелечения и пелоидотерапии. Особенно востребованы крымские здравницы, предлагающие санаторно-курортное лечение, которое давно зарекомендовало себя как одно из лучших в стране. Министр добавил, что в Крыму также развивается гастрономический туризм. Богатая крымская кухня и гастрообьекты становятся визитной карточкой региона, предлагая туристам не только отдых, но и вкусные открытия. В числе ожидаемых новинок - бювет минеральной воды в Саках, который будет доступен для всех жителей и гостей полуострова. Также в Феодосии к 9 мая планируется установка памятной стелы, посвященной статусу города Воинской славы. Сергей Ганзий прогнозирует, что объект станет новой точкой притяжения и развития патриотического туризма в Крыму. Традиционно региональным лидером по туризму является Южный берег Крыма, который принимает до 50% гостей полуострова. Однако министр сообщает, что растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье – в Феодосии, Судаке и в Черноморском районе.Форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" проходит в Ялте с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение

https://crimea.ria.ru/20250416/krym-i-istoricheskie-regiony-obedinyayutsya-dlya-razvitiya-turotrasli-1145727632.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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