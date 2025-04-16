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Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию
Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию
В Севастополе за апрель-май все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету. Такое распоряжение дал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T15:10
2025-04-16T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за апрель-май все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету. Такое распоряжение дал губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что после недавнего шторма операторы пляжей также разравнивают, где необходимо, прибрежные полосы, подсыпают гальку и песок.По его словам, на 70% готов к купальному сезону "Пляж "Солдатский". Там идет ремонт и покраска лавочек, урн и аттракционов на детской площадке.Ранее сообщалось, что в Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
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михаил развожаев, севастополь, крым, отдых, отдых в крыму, пляжи, пляжи крыма, туризм, туризм в крыму, новости крыма
Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию

Развожаев: в Севастополе все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету

15:10 16.04.2025 (обновлено: 15:12 16.04.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за апрель-май все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету. Такое распоряжение дал губернатор Михаил Развожаев.
"Проходит водолазное обследование дна, обучение матросов-спасателей, конечно, ремонтно-восстановительные работы пляжной инфраструктуры, а также различные лабораторные исследования воды", – написал Развожаев в Telegram-канале.
Он добавил, что после недавнего шторма операторы пляжей также разравнивают, где необходимо, прибрежные полосы, подсыпают гальку и песок.
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
1 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
2 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
3 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
4 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
5 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПляжи Севастополя готовят к курортному сезону
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
6 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
6 из 6
Пляжи Севастополя готовят к курортному сезону
© Telegram Михаил Развожаев
По его словам, на 70% готов к купальному сезону "Пляж "Солдатский". Там идет ремонт и покраска лавочек, урн и аттракционов на детской площадке.
"Предвосхищая вопросы, касающиеся мазута: операторы пляжей ежедневно проверяют свои территории на предмет наличия загрязнений, в том числе – выбросов мазута. Подготовка пляжей идет в плановом порядке, ситуация на контроле у профильных специалистов", – уточнил губернатор Севастополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.
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