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Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию

Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Подсыпать и подкрасить – пляжи в Севастополе готовят к открытию

В Севастополе за апрель-май все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету. Такое распоряжение дал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T15:10

2025-04-16T15:10

2025-04-16T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за апрель-май все 26 официальных городских пляжей должны подготовить к лету. Такое распоряжение дал губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что после недавнего шторма операторы пляжей также разравнивают, где необходимо, прибрежные полосы, подсыпают гальку и песок.По его словам, на 70% готов к купальному сезону "Пляж "Солдатский". Там идет ремонт и покраска лавочек, урн и аттракционов на детской площадке.Ранее сообщалось, что в Крыму преступили к утилизации мазута, который собрали с Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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