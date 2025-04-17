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Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий
Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий
Керчь вошла в десятку популярных у россиян направлений для однодневного туризма в апреле 2025 года. Крымский курорт оказался самым доступным по цене вариантом в РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T08:38
2025-04-17T08:38
2025-04-17T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Керчь вошла в десятку популярных у россиян направлений для однодневного туризма в апреле 2025 года. Крымский курорт оказался самым доступным по цене вариантом в рейтинге. Об этом сообщает российский сервис бронирований Твил.ру.По данным аналитиков сервиса, на первом месте среди российских городов, где туристы чаще всего бронируют номера на сутки, оказался Воронеж со средней ценой за сутки размещения 2710 рублей, на втором – Тверь, где за ночевку в отеле просят в среднем 3421 рубль, а на третьем - Владимир – 4382 рубля за ночь.Также в десятку вошли Коломна, Горячий Ключ, Ростов, Ярославская область ― Муром и Ольгинка с ценами от 3,4 до 6,5 тысяч рублей. Дороже всего однодневное размещение обойдется в Абрау-Дюрсо – 10 526 рублей за сутки.Отмечается, что однодневные бронирования чаще всего выбирают туристы, следующие сложными маршрутами с остановками в разных городах, россияне, выбирающие уик-энд в своем регионе и ли же те, кто предпочитает дорогостоящие направления и хочет увидеть как можно больше по пути следования.Для длительного отдыха в апреле этого года россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту, сообщалось ранее. При этом Ялта попала в топ-10 городов, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым усилил позиции на туристическом рынке: от санаториев до гастрономии2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимстваКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий
Керчь вошла в десятку популярных направлений для однодневного туризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Керчь вошла в десятку популярных у россиян направлений для однодневного туризма в апреле 2025 года. Крымский курорт оказался самым доступным по цене вариантом в рейтинге. Об этом сообщает российский сервис бронирований Твил.ру.
По данным аналитиков сервиса, на первом месте среди российских городов, где туристы чаще всего бронируют номера на сутки, оказался Воронеж со средней ценой за сутки размещения 2710 рублей, на втором – Тверь, где за ночевку в отеле просят в среднем 3421 рубль, а на третьем - Владимир – 4382 рубля за ночь.
Керчь заняла восьмую позицию с минимальной в рейтинге ценой на суточное проживание – 1850 рублей.
Также в десятку вошли Коломна, Горячий Ключ, Ростов, Ярославская область ― Муром и Ольгинка с ценами от 3,4 до 6,5 тысяч рублей. Дороже всего однодневное размещение обойдется в Абрау-Дюрсо – 10 526 рублей за сутки.
Отмечается, что однодневные бронирования чаще всего выбирают туристы, следующие сложными маршрутами с остановками в разных городах, россияне, выбирающие уик-энд в своем регионе и ли же те, кто предпочитает дорогостоящие направления и хочет увидеть как можно больше по пути следования.
Для длительного отдыха в апреле этого года россияне выбирают Евпаторию, Ялту и Алушту
, сообщалось ранее. При этом Ялта попала в топ-10 городов
, которые россияне выбрали для путешествий в апреле 2025 года.
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