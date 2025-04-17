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В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз
В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз - РИА Новости Крым, 17.04.2025
В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз
В Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. Об этом РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи республики... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T09:25
2025-04-17T09:33
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ЕВПАТОРИЯ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. Об этом РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.По словам Лаврик, на сегодняшний день профильными организациями ведется активная подготовка к началу летней оздоровительной кампании. "Работаем над тем, чтобы реализовать программу воспитательной работы, которая впервые будет реализовываться на основании федеральной программы. Очень важные нововведения в работе с детьми в этом году будут реализованы во время летней оздоровительной кампании", - отметила министр. По ее данным, в прошлом году 190 тысяч крымских детей оздоровились в детских лагерях республики. В этом году планируется принять не меньше. "У нас в республике 21 категория льготная категория для детей различной направленности, в том числе числе есть дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых тоже будет предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться в лагерях", - добавила Лаврик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из АбхазииКак бесплатно отправить ребенка в детский лагерьВ Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году
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валентина лаврик, евпатория, дети, отдых, детский отдых, крым, новости крыма
В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз

В Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха - минобразования

09:25 17.04.2025 (обновлено: 09:33 17.04.2025)
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым
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ЕВПАТОРИЯ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. Об этом РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
"Мы прорабатываем вопросы организации безопасности пребывания на территории Крыма, обеспечение зеленых коридоров для доставки детей. У нас отработаны все алгоритмы для того, чтобы гарантированно обеспечить их безопасность. Это и антитеррористическая безопасность, и передвижение по территории республики. Мы уверены, что у нас все будет успешно и благополучно", - сказала она.
По словам Лаврик, на сегодняшний день профильными организациями ведется активная подготовка к началу летней оздоровительной кампании.
"Работаем над тем, чтобы реализовать программу воспитательной работы, которая впервые будет реализовываться на основании федеральной программы. Очень важные нововведения в работе с детьми в этом году будут реализованы во время летней оздоровительной кампании", - отметила министр.
По ее данным, в прошлом году 190 тысяч крымских детей оздоровились в детских лагерях республики. В этом году планируется принять не меньше.
"У нас в республике 21 категория льготная категория для детей различной направленности, в том числе числе есть дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых тоже будет предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться в лагерях", - добавила Лаврик.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВалентина ЛаврикЕвпаториядетиОтдыхДетский отдыхКрымНовости Крыма
 
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