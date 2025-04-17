https://crimea.ria.ru/20250417/v-krymu-obespechena-bezopasnost-detskogo-otdykha---minobraz-1145742394.html

В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз

В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз - РИА Новости Крым, 17.04.2025

В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз

В Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. Об этом РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи республики... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T09:25

2025-04-17T09:25

2025-04-17T09:33

эксклюзивы риа новости крым

валентина лаврик

евпатория

дети

отдых

детский отдых

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760853_0:16:1828:1044_1920x0_80_0_0_fb71b3878d0cd187f12c3c77cef80646.jpg

ЕВПАТОРИЯ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. Об этом РИА Новости Крым заявила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.По словам Лаврик, на сегодняшний день профильными организациями ведется активная подготовка к началу летней оздоровительной кампании. "Работаем над тем, чтобы реализовать программу воспитательной работы, которая впервые будет реализовываться на основании федеральной программы. Очень важные нововведения в работе с детьми в этом году будут реализованы во время летней оздоровительной кампании", - отметила министр. По ее данным, в прошлом году 190 тысяч крымских детей оздоровились в детских лагерях республики. В этом году планируется принять не меньше. "У нас в республике 21 категория льготная категория для детей различной направленности, в том числе числе есть дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых тоже будет предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться в лагерях", - добавила Лаврик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из АбхазииКак бесплатно отправить ребенка в детский лагерьВ Крыму на оздоровление детей выделят 2 млрд рублей в 2025 году

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина лаврик, евпатория, дети, отдых, детский отдых, крым, новости крыма